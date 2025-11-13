Αν αγαπάς τις εξωτικές γεύσεις αλλά θέλεις κάτι εύκολο, αυτή η συνταγή είναι ιδανική. Το κοτόπουλο ψήνεται μαζί με λαχανικά και μια πλούσια, αρωματική σάλτσα καρύδας που φέρνει στο πιάτο σου άρωμα Ταϊλάνδης.

Διάβασε τη συνταγή στο coolhome.gr

Η γλυκοπικάντικη γεύση του κάρι, η δροσιά του λάιμ και η βελούδινη υφή της καρύδας συνθέτουν ένα πιάτο που θα σε ταξιδέψει στην Ταϊλάνδη χωρίς να χρειαστεί να φύγεις από την κουζίνα σου.

Καλή απόλαυση!