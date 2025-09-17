Μια εύκολη και γεμάτη γεύση συνταγή που συνδυάζει ζουμερό κοτόπουλο με αρωματικό ρύζι μπασμάτι, χρωματιστές πιπεριές και μπαχαρικά που θυμίζουν Μεσόγειο και Λατινική Αμερική. Ένα πιάτο που μπορείς να απολαύσεις τόσο μεσημέρι όσο και βράδυ, χωρίς κόπο στην κουζίνα.

Υλικά

170 γρ. καστανό ρύζι μπασμάτι

3 μπούτια κοτόπουλου (χωρίς κόκαλο και πέτσα), κομμένα σε μικρά κομμάτια

λίγο ελαφρύ ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι, χοντροκομμένο

1 κόκκινη πιπεριά, καθαρισμένη και κομμένη

½ πορτοκαλί πιπεριά, καθαρισμένη και κομμένη

1 κ.γ. καπνιστή γλυκιά πάπρικα

¾ κ.γ. κύμινο τριμμένο

½ κ.γ. κόλιανδρο τριμμένο

½ κ.γ. ρίγανη ξερή

χυμός από 1 λάιμ

λίγο φρέσκο κόλιανδρο ψιλοκομμένο

αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Βράζεις το ρύζι σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό μέχρι να γίνει al dente. Στραγγίζεις καλά και το αφήνεις στην άκρη να κρυώσει. Αλατοπιπερώνεις το κοτόπουλο. Ζεσταίνεις λίγο ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι ή γουόκ και το σοτάρεις μέχρι να ροδίσει και να ψηθεί καλά. Το βγάζεις σε πιάτο με χαρτί κουζίνας. Στο ίδιο τηγάνι ρίχνεις το κρεμμύδι και τις πιπεριές. Τα μαγειρεύεις με λίγο αλάτι μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρώμα. Προσθέτεις τα μπαχαρικά και τη ρίγανη, τα ανακατεύεις για 1 λεπτό και μετά βάζεις μέσα το ρύζι και το κοτόπουλο. Σοτάρεις μέχρι να ζεσταθούν όλα μαζί. Σερβίρεις περιχύνοντας με τον χυμό λάιμ και πασπαλίζοντας με τον φρέσκο κόλιανδρο.

Ένα πιάτο απλό αλλά γεμάτο άρωμα και ζωντάνια που θα σε ταξιδέψει με κάθε μπουκιά.

Καλή απόλαυση!