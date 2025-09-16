Μια βελουτέ κρεμμυδόσουπα που θα σε ζεστάνει και θα σε χορτάσει με τον πιο απλό τρόπο. Η γλύκα του κρεμμυδιού συνδυάζεται με την απαλή υφή της πατάτας και την πλούσια γεύση της κρέμας. Ένα πιάτο ιδανικό για όλη την οικογένεια.
Υλικά
- 60 γρ. βούτυρο
- 2 κρεμμύδια, χοντροκομμένα
- 4 πατάτες (περίπου 800 γρ.), καθαρισμένες και κομμένες σε κομμάτια 2,5 εκ.
- 1 λίτρο ζωμό λαχανικών
- 1 μικρό ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο (προαιρετικά)
- 125 ml κρέμα γάλακτος
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Εκτέλεση
- Λιώνεις το βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα με καπάκι. Ρίχνεις μέσα τα κρεμμύδια και τα σοτάρεις για 1 λεπτό, ανακατεύοντας. Πρόσθεσε τις πατάτες και ανακάτεψε ξανά ώστε να καλυφθούν με το βούτυρο.
- Σκέπασε την κατσαρόλα και άφησε τα λαχανικά να μαγειρευτούν απαλά για 10 λεπτά, κουνώντας το σκεύος κάθε τόσο για να μην κολλήσουν.
- Πρόσθεσε τον ζωμό και λίγα κλωνάρια μαϊντανού (αν θέλεις) και άφησε να σιγοβράσει για 15–20 λεπτά.
- Χτύπησε τη σούπα με ραβδομπλέντερ ή λιώσε με πιρούνι/πρέσα πατάτας μέχρι να γίνει βελουτέ.
- Ρίξε μέσα 100 ml κρέμας γάλακτος και ανακάτεψε καλά. Δοκίμασε και πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι.
- Σέρβιρε σε μπολ με μια στροβιλιά κρέμας γάλακτος και λίγο μαϊντανό από πάνω.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
