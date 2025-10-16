Αυτό το πιάτο είναι ό,τι πιο παρηγορητικό μπορείς να φτιάξεις όταν έχεις στο ψυγείο μαγειρεμένα λαχανικά και θέλεις κάτι ζεστό, αρωματικό και γεμάτο γεύση. Το μυστικό του; Η καρύδα, το τζίντζερ και οι σπόροι μουστάρδας που δίνουν μια εξωτική πινελιά σε κάθε κουταλιά.

Υλικά

4 κ.σ. λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο

1 κ.σ. μαύρους σπόρους μουστάρδας

10 φρέσκα ή 20 αποξηραμένα φύλλα κάρυ

150 γρ. μικρά κρεμμυδάκια (shallots), ψιλοκομμένα

3 σκελίδες σκόρδο, λεπτοκομμένες

40 γρ. φρέσκο τζίντζερ, καθαρισμένο και ψιλοκομμένο

30 γρ. φρέσκο κόλιανδρο (κοτσάνια ψιλοκομμένα, φύλλα χοντροκομμένα)

½–1 κόκκινη πιπερίτσα τσίλι, λεπτοκομμένη (ανάλογα με το πόσο πικάντικο το θέλεις)

2 κ.γ. κουρκουμά

2 κονσέρβες γάλα καρύδας (400 ml η καθεμία)

150 ml ζωμό λαχανικών ή νερό

600 γρ. μαγειρεμένα εποχιακά λαχανικά (π.χ. παστινάκι, πατάτες φούρνου, καρότα ή κολοκύθα)

200 γρ. μαγειρεμένα πράσινα λαχανικά (π.χ. λαχανάκια Βρυξελλών, λάχανο κατσαρό, σπανάκι ή κέιλ)

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Ρύζι ή naan για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ζέστανε το λάδι σε μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και πρόσθεσε τους σπόρους μουστάρδας. Μόλις αρχίσουν να “σκάζουν”, ρίξε τα φύλλα κάρυ και άφησέ τα να τηγανιστούν για 30 δευτερόλεπτα. Πρόσθεσε τα κρεμμυδάκια, το σκόρδο, το τζίντζερ και τα κοτσάνια του κόλιανδρου. Αλατοπιπέρωσε και μαγείρεψε για περίπου 10 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσουν τα κρεμμύδια. Ρίξε την πιπερίτσα και τον κουρκουμά, άφησέ τα για 1 λεπτό να βγάλουν τα αρώματά τους και στη συνέχεια πρόσθεσε το γάλα καρύδας και το ζωμό ή το νερό. Άφησε να πάρουν βράση και σιγόβρασε για 5 λεπτά. Δοκίμασε και διόρθωσε τη γεύση με αλάτι και πιπέρι. Πρόσθεσε τα μαγειρεμένα λαχανικά και φέρε ξανά σε ήπιο βρασμό για άλλα 5 λεπτά. Τέλος, απομάκρυνε από τη φωτιά και ανακάτεψε τα φύλλα κόλιανδρου.

Σέρβιρε το κάρυ σου ζεστό, με αφράτο ρύζι μπασμάτι ή ζεστές πίτες naan για να απολαύσεις κάθε σταγόνα από τη βελούδινη σάλτσα του.

Καλή απόλαυση!