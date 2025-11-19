Αν ψάχνεις μια συνταγή που να συνδυάζει απλότητα, εξωτική γεύση και θαλπωρή, αυτή η σούπα κολοκύθας με καρύδα είναι ό,τι πρέπει! Η φυσική γλύκα της κολοκύθας, το άρωμα του θυμαριού και η βελούδινη υφή του γάλακτος καρύδας δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δύσκολα ξεχνάς.

Διάβασε τη συνταγή στο coolhome.gr!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright Smartpress 2012 - 2025