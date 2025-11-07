Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν δίστασε να προκαλέσει συζητήσεις, δηλώνοντας με αυτοπεποίθηση ότι είναι πιο όμορφος από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και καλύτερος από τον Λιονέλ Μέσι. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, γνωστός για τη σιγουριά και το δυναμισμό του, ανέφερε ότι διαθέτει «όλο το πακέτο», τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Ο διάλογός του με τον Μόργκαν είχε αρκετές ατάκες που έγιναν viral. Όταν ο παρουσιαστής τον πείραξε για το αν θεωρεί τον εαυτό του πιο ωραίο από τον Μπέκαμ, ο Ρονάλντο απάντησε με χαρακτηριστικό ύφος: «Εξαρτάται. Για μένα η ομορφιά δεν είναι μόνο το πρόσωπο, αλλά το σύνολο. Αν με δεις στην Κοπακαμπάνα, με τα κόκκινα αθλητικά μου, νομίζεις πως δεν θα τραβήξω την προσοχή;».

Και όταν ο Μόργκαν τον ρώτησε ποιος από τους δύο θα προκαλούσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν περπατούσαν μαζί στον δρόμο, ο Κριστιάνο δεν δίστασε ούτε στιγμή: «Εγώ, 100%! Ο Μπέκαμ έχει ωραίο πρόσωπο, ναι, αλλά τα υπόλοιπα είναι φυσιολογικά. Εγώ δεν είμαι φυσιολογικός. Είμαι τέλειος».

Παρά το χιούμορ και την υπερβολή του, ο Ρονάλντο φρόντισε να δείξει και τον σεβασμό του προς τον Άγγλο σταρ, λέγοντας: «Μου αρέσει ο Μπέκαμ, είναι ευγενικός, μιλάει ωραία. Τον εκτιμώ πολύ».

Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Με την ίδια σιγουριά, ο Πορτογάλος πρόσθεσε ότι θεωρεί τον εαυτό του πιο αναγνωρίσιμο ακόμη και από τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν ρωτήσεις σε όλο τον κόσμο, ακόμη και σε μικρά νησιά, θα δεις ότι με ξέρουν περισσότερο από εκείνον».