Αν θέλεις μια σαλάτα που να είναι χορταστική, γεμάτη γεύση και χρώματα, τότε αυτή η συνταγή είναι για σένα. Το κριθάρι δίνει μια υπέροχη υφή, τα λαχανικά και τα μυρωδικά φρεσκάδα, ενώ η σάλτσα με το ξινόγαλο και το γιαούρτι απογειώνει το αποτέλεσμα.

Υλικά

100 γρ. κριθάρι, πλυμένο

1 κ.σ. ελαιόλαδο

2 μεγάλες χούφτες πράσινα σαλατικά (σπανάκι και άλλα φυλλώδη)

200 γρ. φασολάκια πράσινα, καθαρισμένα

4 ραπανάκια, κομμένα σε λεπτές φέτες

2 παντζάρια βρασμένα, κομμένα σε κύβους

Μικρό ματσάκι άνηθο (μόνο τα φύλλα)

Μικρό ματσάκι μαϊντανό (μόνο τα φύλλα)

Μικρό ματσάκι δυόσμο (μόνο τα φύλλα)

100 γρ. τυρί λαδένιο ή φέτα τριμμένη

50 γρ. καρύδια, ελαφρώς καβουρδισμένα

Για τη σως:

100 ml ξινόγαλο

1 κ.σ. ξινή κρέμα ή στραγγιστό γιαούρτι

1 κ.σ. λεμόνι ή ξίδι λευκό κρασιού

½ σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

1 κ.γ. μέλι

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για το γαρνίρισμα:

Σπόροι από 1 ρόδι

Εκτέλεση

Βράσε το κριθάρι σε αλατισμένο νερό για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει αλλά να κρατάει ελαφρώς. Σούρωσε, πρόσθεσε το ελαιόλαδο και άφησέ το να κρυώσει. Ζεμάτισε τα φασολάκια σε βραστό νερό για 2-3 λεπτά και στη συνέχεια βύθισέ τα σε κρύο νερό για να διατηρήσουν το πράσινο χρώμα τους. Σε ένα μπολ χτύπησε τα υλικά της σως μέχρι να ομογενοποιηθούν. Σε μια μεγάλη πιατέλα στρώσε τα πράσινα σαλατικά. Πρόσθεσε τα φασολάκια, τα ραπανάκια και τα παντζάρια. Σκόρπισε από πάνω τα μυρωδικά, το κριθάρι, το τυρί και τα καρύδια. Ανακάτεψε ελαφρά. Περιχύνεις με τη σως και ολοκληρώνεις με τους σπόρους ροδιού για χρώμα και δροσιά.

Μια σαλάτα που μπορεί να σταθεί άνετα ως κυρίως γεύμα ή σαν εντυπωσιακό συνοδευτικό.

Καλή απόλαυση!