Ένα πιάτο γεμάτο γεύση, ιδανικό για τις μέρες που θέλεις κάτι χορταστικό, πικάντικο και σπιτικό! Τα λουκάνικα ενώνονται με το τραγανό μπέικον, τα λαχανικά και τις πατάτες, μέσα σε μια πλούσια σάλτσα ντομάτας που θα κάνει όλο το σπίτι να μοσχομυρίσει.

Υλικά

1 κ.σ. ηλιέλαιο

8 πικάντικα λουκάνικα χοιρινά

4 φέτες καπνιστό μπέικον, ψιλοκομμένο

1 κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες

1 κόκκινη πιπεριά, χωρίς σπόρια και κομμένη σε μεγάλα κομμάτια

1 μεγάλο καρότο, καθαρισμένο και κομμένο σε κυβάκια

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

300 ml ζωμός κότας

1 κονσέρβα (400 γρ.) ψιλοκομμένες ντομάτες

2 κ.σ. πελτές λιαστής ντομάτας

2 φρέσκα κλωνάρια θυμάρι

250 γρ. μικρές πατάτες, με τη φλούδα, κομμένες σε χοντρές ροδέλες

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Μπρόκολο ή φασολάκια, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ζέστανε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι ή κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά. Πρόσθεσε τα λουκάνικα και τηγάνισέ τα μέχρι να ροδίσουν απ’ όλες τις πλευρές. Βγάλ’ τα από το τηγάνι και άφησέ τα στην άκρη. Στο ίδιο σκεύος, πρόσθεσε το μπέικον και τηγάνισέ το μέχρι να γίνει τραγανό. Αφαίρεσέ το και κράτησέ το μαζί με τα λουκάνικα. Πρόσθεσε το κρεμμύδι, την πιπεριά, το καρότο και το σκόρδο στο τηγάνι και σοτάρισε για περίπου 5 λεπτά. Ρίξε τον ζωμό, τις ντομάτες, τον πελτέ και το θυμάρι. Μόλις πάρουν βράση, πρόσθεσε τις πατάτες, αλάτι και πιπέρι. Βάλε ξανά μέσα τα λουκάνικα και το μπέικον, σκέπασε και άφησέ τα να σιγοβράσουν σε χαμηλή φωτιά για περίπου 20 λεπτά. Ξεσκέπασε και άφησε να σιγοβράσουν για ακόμα 10 λεπτά, μέχρι να δέσει ελαφρώς η σάλτσα και να μαλακώσουν τα λαχανικά.

Σέρβιρε το πιάτο με φρέσκα πράσινα λαχανικά, όπως μπρόκολο ή φασολάκια, για μια ισορροπημένη και απολαυστική γεύση.

Καλή απόλαυση!