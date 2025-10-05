Αν ψάχνεις ένα χουχουλιάρικο, φθινοπωρινό πιάτο που να σε ζεσταίνει και να σε χορταίνει, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Λουκάνικα, κολοκύθα και λευκά φασόλια ενώνονται σε μια υπέροχη κατσαρόλα που ψήνεται στο φούρνο και γεμίζει το σπίτι αρώματα.
Υλικά
- 50γρ βούτυρο
- 6 λουκάνικα καλής ποιότητας, τρυπημένα με πιρούνι
- 1 κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες
- 3 κρεμμυδάκια (shallots), ψιλοκομμένα
- 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
- 1 κ.σ. φρέσκο φασκόμηλο, ψιλοκομμένο
- 1 μικρή κολοκύθα, καθαρισμένη και κομμένη σε κομμάτια
- 1 κ.σ. λευκό ξίδι κρασιού
- 1 κ.γ. ζάχαρη
- 200γρ ντομάτα κονκασέ
- 400γρ φασόλια καννελίνι, στραγγισμένα και ξεπλυμένα
- 500ml ζωμός κοτόπουλου
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- 2 κ.σ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C.
- Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζέστανε τη μισή ποσότητα βουτύρου και τσιγάρισε τα λουκάνικα για 4-5 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα.
- Πρόσθεσε το υπόλοιπο βούτυρο, το κρεμμύδι και τα κρεμμυδάκια και σοτάρισε για 3 λεπτά. Βάλε το σκόρδο και το φασκόμηλο και άφησέ τα άλλα 3 λεπτά.
- Ρίξε την κολοκύθα και ανακάτεψε καλά. Δυνάμωσε τη φωτιά και πρόσθεσε το ξίδι. Μαγείρεψε μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά.
- Πρόσθεσε τη ζάχαρη, την ντομάτα, τα φασόλια και τον ζωμό. Αλάτισε και πιπέρωσε.
- Μόλις πάρει βράση, βάλε την κατσαρόλα στον φούρνο για 1 ώρα, μέχρι να μαλακώσει η κολοκύθα και να ψηθούν καλά τα λουκάνικα.
- Σέρβιρε σε βαθιά μπολ, πασπαλίζοντας με φρέσκο μαϊντανό.
Καλή απόλαυση!
