Αν αγαπάς το comfort food, αυτή η συνταγή για μακαρόνια με τυρί θα γίνει η αγαπημένη σου. Φτιάχνεται εύκολα και είναι ιδανική για εκείνες τις μέρες που θέλεις κάτι λαχταριστό χωρίς κόπο.

Υλικά

400 γρ. μακαρόνια (μακαρονάκι κοφτό ή μακαρόνια για mac & cheese)

200 γρ. ώριμο τσένταρ, χοντροτριμμένο

200 γρ. μοτσαρέλα τριμμένη (έτοιμη από σακουλάκι)

1 κονσέρβα (410 γρ.) εβαπορέ γάλα

700 ml (1¼ λίτρο) νερό

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ρίξε τα μακαρόνια και τα δύο είδη τυριών μέσα στo slow cooker. Πρόσθεσε το εβαπορέ γάλα και το νερό. Ρίξε μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακάτεψε καλά. Σκέπασε και μαγείρεψε στη δυνατή θερμοκρασία για 1½ ώρα, μέχρι να λιώσουν τα τυριά και τα μακαρόνια να έχουν σχεδόν μαλακώσει. Ανακάτεψε πολύ καλά, σκέπασε ξανά και συνέχισε το μαγείρεμα για ακόμη 15 λεπτά, μέχρι να είναι τα μακαρόνια τρυφερά αλλά να κρατούν το σχήμα τους. Σέρβιρέ τα αμέσως, γιατί όσο μένουν θα συνεχίσουν να μαλακώνουν.

Ένα πιάτο απλό, βουτυρένιο και γεμάτο νοσταλγική γεύση που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι.

Καλή απόλαυση!