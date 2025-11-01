Λαχταριστά, κρεμώδη και με τραγανή, χρυσαφένια κρούστα – αυτή η κλασική συνταγή για mac and cheese είναι ό,τι χρειάζεσαι για ένα απολαυστικό comfort food βράδυ!
Υλικά
- 250γρ μακαρόνια (κατά προτίμηση μακαρόνια για φούρνο ή κοφτό μακαρονάκι)
- 40γρ βούτυρο
- 40γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 600ml γάλα
- 250γρ τσένταρ, τριμμένο
- 50γρ παρμεζάνα (ή κάποιο παρόμοιο τυρί για χορτοφάγους), τριμμένη
Εκτέλεση
- Βράσε τα μακαρόνια:
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο, βραστό νερό, μαγείρεψε τα μακαρόνια για 8–10 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Στράγγισέ τα και άφησέ τα στην άκρη.
- Ετοίμασε τη σάλτσα:
Σε μια μέτρια κατσαρόλα, λιώσε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά. Πρόσθεσε το αλεύρι και ανακάτεψε συνεχώς για λίγα λεπτά, μέχρι να σχηματιστεί ένας λείος πολτός (ρου).
- Πρόσθεσε το γάλα:
Ρίξε σταδιακά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς με το σύρμα, μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία, παχιά σάλτσα (περίπου 10–15 λεπτά).
- Πρόσθεσε τα τυριά:
Βγάλε τη σάλτσα από τη φωτιά και ρίξε μέσα 175γρ από το τσένταρ. Ανακάτεψε μέχρι να λιώσει και να ενσωματωθεί πλήρως.
- Συνδύασε τα μακαρόνια με τη σάλτσα:
Πρόσθεσε τα μακαρόνια στη σάλτσα και ανακάτεψε καλά. Μετέφερε το μείγμα σε ένα βαθύ πυρίμαχο σκεύος.
- Ψήσε:
Πασπάλισε από πάνω το υπόλοιπο τσένταρ και την παρμεζάνα. Βάλε το σκεύος κάτω από δυνατό γκριλ και ψήσε μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και να δημιουργηθούν φυσαλίδες στην επιφάνεια.
- Σέρβιρε ζεστό:
Απόλαυσε το αμέσως, όσο η σάλτσα είναι ακόμη κρεμώδης και το τυρί λιώνει υπέροχα!
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
