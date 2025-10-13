Αν αγαπάς τα καραμελωμένα μήλα αλλά αποφεύγεις τα πολύ σκληρά λόγω… δοντιών, αυτή η εκδοχή είναι για σένα! Πρόκειται για μια πιο μαλακή, πιο «σοφιστικέ» συνταγή που ετοιμάζεται μέσα σε μόλις 10 λεπτά και σου επιτρέπει να επιλέξεις: θα τα βουτήξεις ολόκληρα στην καραμέλα ή θα τους χαρίσεις μια κομψή, καραμελένια δίνη;
Υλικά
- 6-8 μικρά μήλα, κρύα από το ψυγείο
- 8 ξυλάκια για γλειφιτζούρια
- 400 γρ. μαλακές γαλακτοκαραμέλες
- 1 κ.γ. νιφάδες θαλασσινού αλατιού
- Ψιλοκομμένοι ξηροί καρποί, καβουρδισμένη καρύδα, αποξηραμένα φρούτα ή ό,τι άλλο θέλεις για διακόσμηση (προαιρετικά)
Εκτέλεση
- Προετοιμασία: Στρώσε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Πέρασε τα μήλα στα ξυλάκια και βάλε τα ξανά στο ψυγείο.
- Η καραμέλα: Ξετύλιξε τις καραμέλες και βάλε τες σε κατσαρολάκι μαζί με 4 κουταλιές νερό. Ζέστανέ τες σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας που και που, μέχρι να λιώσουν και να δημιουργηθεί μια λεία σάλτσα.
- Βράσιμο: Ανέβασε τη θερμοκρασία σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και άφησέ τες να βράσουν για 2-3 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά. Απομάκρυνε από τη φωτιά και πρόσθεσε το αλάτι.
- Επικάλυψη: Μετάφερε την καραμέλα σε ένα ανθεκτικό μπολ και άφησέ την να σταθεί για 1 λεπτό. Αν θέλεις να διακοσμήσεις, ετοίμασε δίπλα σου τα μπολάκια με τα υλικά.
- Το μαγικό βούτηγμα: Βούτηξε κάθε μήλο μέσα στην καραμέλα και άφησε το επιπλέον να στραγγίξει. Κράτα το ανάποδα για μισό λεπτό ώστε να σταθεροποιηθεί η καραμέλα, μετά κύλησέ το στα υλικά της διακόσμησης. Άφησέ το πάνω στο ταψί να κρυώσει τελείως.
- Για πιο ελαφριά εκδοχή: Αν θέλεις κάτι λιγότερο γλυκό, χρησιμοποίησε κουτάλι για να ρίξεις τη ζεστή καραμέλα κυκλικά πάνω στα μήλα, σχηματίζοντας ένα όμορφο swirl. Θα σου φτάσει η καραμέλα για περισσότερα μήλα έτσι!
Απλά, λαχταριστά και τόσο διασκεδαστικά, αυτά τα καραμελωμένα μήλα είναι ό,τι πρέπει για απογευματινή λιχουδιά ή γλυκό πάρτι για μικρούς και μεγάλους.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
