Αν αγαπάς τα καραμελωμένα μήλα αλλά αποφεύγεις τα πολύ σκληρά λόγω… δοντιών, αυτή η εκδοχή είναι για σένα! Πρόκειται για μια πιο μαλακή, πιο «σοφιστικέ» συνταγή που ετοιμάζεται μέσα σε μόλις 10 λεπτά και σου επιτρέπει να επιλέξεις: θα τα βουτήξεις ολόκληρα στην καραμέλα ή θα τους χαρίσεις μια κομψή, καραμελένια δίνη;

Υλικά

6-8 μικρά μήλα, κρύα από το ψυγείο

8 ξυλάκια για γλειφιτζούρια

400 γρ. μαλακές γαλακτοκαραμέλες

1 κ.γ. νιφάδες θαλασσινού αλατιού

Ψιλοκομμένοι ξηροί καρποί, καβουρδισμένη καρύδα, αποξηραμένα φρούτα ή ό,τι άλλο θέλεις για διακόσμηση (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Προετοιμασία: Στρώσε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Πέρασε τα μήλα στα ξυλάκια και βάλε τα ξανά στο ψυγείο. Η καραμέλα: Ξετύλιξε τις καραμέλες και βάλε τες σε κατσαρολάκι μαζί με 4 κουταλιές νερό. Ζέστανέ τες σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας που και που, μέχρι να λιώσουν και να δημιουργηθεί μια λεία σάλτσα. Βράσιμο: Ανέβασε τη θερμοκρασία σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και άφησέ τες να βράσουν για 2-3 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά. Απομάκρυνε από τη φωτιά και πρόσθεσε το αλάτι. Επικάλυψη: Μετάφερε την καραμέλα σε ένα ανθεκτικό μπολ και άφησέ την να σταθεί για 1 λεπτό. Αν θέλεις να διακοσμήσεις, ετοίμασε δίπλα σου τα μπολάκια με τα υλικά. Το μαγικό βούτηγμα: Βούτηξε κάθε μήλο μέσα στην καραμέλα και άφησε το επιπλέον να στραγγίξει. Κράτα το ανάποδα για μισό λεπτό ώστε να σταθεροποιηθεί η καραμέλα, μετά κύλησέ το στα υλικά της διακόσμησης. Άφησέ το πάνω στο ταψί να κρυώσει τελείως. Για πιο ελαφριά εκδοχή: Αν θέλεις κάτι λιγότερο γλυκό, χρησιμοποίησε κουτάλι για να ρίξεις τη ζεστή καραμέλα κυκλικά πάνω στα μήλα, σχηματίζοντας ένα όμορφο swirl. Θα σου φτάσει η καραμέλα για περισσότερα μήλα έτσι!

Απλά, λαχταριστά και τόσο διασκεδαστικά, αυτά τα καραμελωμένα μήλα είναι ό,τι πρέπει για απογευματινή λιχουδιά ή γλυκό πάρτι για μικρούς και μεγάλους.

Καλή απόλαυση!