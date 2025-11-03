Η Mariah Carey έκανε ξανά το θαύμα της, γιατί φυσικά κανείς δεν μπορεί να σημάνει την έναρξη της εορταστικής περιόδου όπως εκείνη! Η αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα των Χριστουγέννων» επέστρεψε με το καθιερωμένο της βίντεο, το οποίο σηματοδοτεί και επίσημα την αρχή της πιο λαμπερής εποχής του χρόνου, φυσικά υπό τους ήχους του αγαπημένου «All I Want For Christmas Is You».
Η φετινή χριστουγεννιάτικη πρεμιέρα
Το νέο βίντεο, που μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, βρίσκει τη Mariah να συμπρωταγωνιστεί με τον απολαυστικό Billy Eichner, σε μια παιχνιδιάρικη συνεργασία με γνωστό brand καλλυντικών. Το concept; Η σταρ, ντυμένη σαν άγγελος, ανακοινώνει πως «το Halloween ήταν υπέροχο, αλλά τώρα ήρθε η ώρα». Μόνο που… κάποιος της έχει “κλέψει” τα αγαπημένα της προϊόντα ομορφιάς!
Τα «ξωτικά» σε απεργία
Η σκηνή γυρίζει στην κωμωδία όταν ο Eichner, μεταμφιεσμένος σε ξωτικό, της αποκαλύπτει ότι οι βοηθοί του Άι-Βασίλη απεργούν. «Ο βοηθός του Άι-Βασίλη παραιτήθηκε και θα πουλήσω όλα αυτά για να πληρώσω τη θεραπεία των ξωτικών!», λέει εκείνος, με τη Mariah να του απαντά ψύχραιμα: «Δεν μπορείς να ακυρώσεις τα Χριστούγεννα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Χριστουγεννιάτικη μαγεία on camera
Με μια δόση από τη γνωστή της λάμψη και με τη φωνή που έχει γίνει συνώνυμη με τις γιορτές, η Carey «παγώνει» τον Eichner, μετατρέποντάς τον σε χιονάνθρωπο. Έπειτα, μεταμορφώνεται σε μια glamorous Mrs. Claus και ανεβαίνει στο έλκηθρό της για να σκορπίσει χριστουγεννιάτικη μαγεία στη Νέα Υόρκη — από τις καμινάδες μέχρι το Άγαλμα της Ελευθερίας.
«It’s time»… και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό
Το βίντεο ολοκληρώνεται με την εμβληματική φράση «It’s time» να εμφανίζεται με χρυσά γράμματα, υπενθυμίζοντας σε όλο τον κόσμο πως η εποχή της Mariah μόλις ξεκίνησε. Και ναι, πλέον, τα Χριστούγεννα είναι επίσημα εδώ.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply