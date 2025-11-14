Αν ψάχνεις κάτι διαφορετικό από το κλασικό σοκολατένιο ή λεμονάτο κέικ, ήρθε η ώρα να δώσεις στο απόγευμά σου μια ιαπωνική πινελιά. Το matcha cake είναι το γλυκό που συνδυάζει την ήπια γεύση του πράσινου τσαγιού με τη βελούδινη υφή ενός αφράτου κέικ. Ιδανικό για εκείνες τις στιγμές που θέλεις κάτι γλυκό αλλά όχι “βαρύ”, και φυσικά, για να συνοδεύσεις τον καφέ ή το τσάι σου με στυλ.
Extra tip
Αν θες να του δώσεις πιο “instagramικό” look, πρόσθεσε πάνω του ένα απαλό frosting με τυρί κρέμα και λίγη matcha, θα του χαρίσει όψη cloud και γεύση που θα σε ταξιδέψει ως την Ιαπωνία.
