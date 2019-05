Γράφει ο Παναγιώτης Λαδάς, Instructor της KnowCrunch

Τα Google Αds παραμένουν ο καλύτερος τρόπος, για να αυξήσετε την επισκεψιμότητα και τις πωλήσεις στο website σας. Οι καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης (Google Search Ads) είναι διαφημίσεις σε μορφή κειμένου, οι οποίες εμφανίζονται στις σελίδες αποτελεσμάτων της αναζήτησης Google, όταν κάποιος χρήστης αναζητά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία παρόμοια με αυτή που προσφέρετε.

Ευτυχώς, υπάρχουν καλές πρακτικές και αν τις τηρήσετε, θα καταφέρετε να επικοινωνήσετε σωστά το προϊόν σας και να κερδίσετε νέους πελάτες! Ας δούμε μερικά tips για τον τίτλο και την περιγραφή της διαφήμισής σας!

Προσθέστε αριθμούς στο τίτλο ή την περιγραφή της διαφήμισής σας

Οι google advertisers προσπαθούν με κάθε μέσο να παρακινήσουν τους χρήστες, ώστε να πραγματοποιήσουν το πολυπόθητο click! Γι’ αυτό αφήστε στην άκρη τις αοριστίες και προχωρήστε στην ουσία. Αν το προϊόν σας έχει μια ανταγωνιστική τιμή ή μια μεγάλη έκπτωση, αν σας έχουν εμπιστευτεί 1000 στελέχη για επαγγελματική εκπαίδευση, τότε μην διστάσετε να το αναφέρετε στη διαφήμισή σας. Θυμηθείτε, ότι ο υποψήφιος αγοραστής έχει ήδη στο μυαλό του το ποσό, που μπορεί να ξοδέψει. Άρα, μία τιμή στη διαφήμισή σας τον βοηθά να σας συγκρίνει με τον ανταγωνισμό και να πάρει την τελική του απόφαση!

Απευθυνθείτε στο κοινό σας

Χρησιμοποιήστε το β΄ ενικό ή β΄ πληθυντικό πρόσωπο στις διαφημίσεις σας. Όταν απευθύνεστε στο αγοραστικό σας κοινό, δημιουργείτε μια πιο προσωπική σχέση και κάνετε τον πελάτη σας να νιώθει σημαντικός! Παράλληλα, σκεφτείτε πώς θα κάνετε το κείμενό σας πιο ελκυστικό. Επιλέξτε προσεκτικά τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσετε στην περιγραφή και προκαλέστε συναισθήματα στους users όπως προσμονή, φόβο (ότι θα χάσει την προσφορά), ελπίδα, ανακούφιση. Τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά συναισθήματα μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό κίνητρο για το κοινό σας. Να θυμάστε ότι το μόνο που πρέπει να αποφύγετε είναι μια βαρετή διαφήμιση!

Χρησιμοποιήστε όλους τους χαρακτήρες που έχετε στη διάθεσή σας

Η Google σας παραχωρεί 30 χαρακτήρες για τους τίτλους και 80 για την περιγραφή. Φροντίστε να απογειώσετε τη δυναμική της διαφήμισής σας ενσωματώνοντας όλες τις σημαντικές πληροφορίες, που επιθυμείτε να γνωρίζει το κοινό σας. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε το σωστό URL, τη σελίδα προϊόντος που θέλετε να κατευθυνθεί ο χρήστης και όχι την αρχική σελίδα του site σας! Επίσης δώστε έμφαση στο στοιχείο, που σας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Είναι η τιμή, η ποιότητα, η μεγάλη εμπειρία ή μήπως κάποιο βραβείο που έχετε κερδίσει;

Μην ξεχνάτε το Call to action

Χρησιμοποιώντας δυναμικά και δημιουργικά Calls to action, δηλαδή άμεση προτροπή προς τον αγοραστή π.χ. «Αγοράστε το σήμερα», «Κλείστε τη θέση σας τώρα», θα αυξήσετε τα clicks των διαφημίσεών σας. Το Call to action πρέπει να δημιουργεί την αίσθηση του επείγοντος! Προσπαθήστε να τραβήξετε το ενδιαφέρον των χρηστών και παράλληλα να του εξηγήσετε τι θα συναντήσει αφού «πατήσει» τη διαφήμιση. Το να επιλέξετε το καλύτερο Call to action είναι μια απαιτητική δουλειά, αλλά σίγουρα θα σας ανταμείψει.

Μην σταματάτε να δοκιμάζετε και να αξιολογείτε τη διαφήμισή σας. Δεν υπάρχει μία μαγική συνταγή, που ταιριάζει σε όλα τα brands και τα προϊόντα. Πρέπει συνεχώς να αναζητάτε νέα keywords και Calls to action ανάλογα με το κοινό που στοχεύετε, την αγορά, το προϊόν και τη χρονική περίοδο!

Ο Παναγιώτης Λαδάς είναι instructor στο νέο Copywriting Crash Course της KnowCrunch. Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ως CEO του growth agency On.Marketing και εξειδικεύεται στo SEO, content marketing, Google AdWords & Facebook ads.