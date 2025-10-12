Ένα πιάτο που θυμίζει Ιταλία με την πρώτη μπουκιά! Η μελιτζάνα παρμιτζάνα είναι από αυτές τις comfort συνταγές που σερβίρεις στο τραπέζι και κλέβουν την παράσταση, χωρίς να χρειάζονται περίπλοκες τεχνικές. Ζουμερή σάλτσα ντομάτας, λιωμένα τυριά και μελιτζάνα που ψήνεται μέχρι να γίνει βελούδινη – συνδυασμός που δύσκολα θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο.
Υλικά
Για τις μελιτζάνες:
- 2 μεγάλες μελιτζάνες, κομμένες σε λεπτές φέτες (περίπου 5 χιλ./¼ in)
- 2 κ.σ. ελαιόλαδο
- 100 γρ. ρικότα
- 100 γρ. παρμεζάνα τριμμένη (ή άλλο σκληρό τυρί κατάλληλο για χορτοφάγους)
- 100 γρ. μοτσαρέλα σε φέτες
- θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Για τη σάλτσα ντομάτας:
- 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
- 1 κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- λίγο ελαιόλαδο
- 2 κονσέρβες ψιλοκομμένες ντομάτες (2 x 400 γρ.)
- 2 κ.γ. ρίγανη ξερή
- 125 ml κόκκινο κρασί
Εκτέλεση
- Άλειψε τις φέτες μελιτζάνας με ελαιόλαδο και από τις δύο πλευρές. Ζέστανε μια γκριλιέρα και ψήσε τις φέτες για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Άφησέ τις στην άκρη.
- Για τη σάλτσα, ζέστανε λίγο λάδι σε μεγάλο τηγάνι και σοτάρισε το σκόρδο με το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσουν. Πρόσθεσε τις ντομάτες, τη ρίγανη και το κρασί. Άφησε να σιγοβράσει για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να πήξει η σάλτσα.
- Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C (200°C αέρα).
- Σε ένα μεσαίο πυρίμαχο σκεύος, στρώσε λίγη σάλτσα στον πάτο. Από πάνω βάλε μια στρώση μελιτζάνας και ξανά σάλτσα.
- Πρόσθεσε τη μισή ρικότα, πασπάλισε με παρμεζάνα, αλάτι και πιπέρι. Συνέχισε εναλλάσσοντας στρώσεις μέχρι να τελειώσουν οι μελιτζάνες.
- Τελείωσε με φέτες μοτσαρέλας και μια τελευταία πασπαλισμένη στρώση παρμεζάνας. Ψήσε για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να ροδίσει.
- Σέρβιρε ζεστό με μια πράσινη σαλάτα. Ζεσταίνεται ξανά άψογα την επόμενη μέρα.
Καλή απόλαυση!
