Μια μοναδική πρωτοβουλία από τη Mastercard και το Women On Top με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών

Με όραμα την ενδυνάμωση των γυναικών, η Mastercard και το Women On Top, υλοποιούν τη μοναδική πρωτοβουλία με τίτλο Leave A Legacy. Μια ολοήμερη εκδήλωση με στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης, της συνεργασίας και της ενδυνάμωσης των γυναικών μέσα σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Στις 20 Οκτωβρίου, στο Ωδείο Αθηνών, καταξιωμένες γυναίκες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στηρίζοντας την πρωτοβουλία «Leave A Legacy», θα μοιραστούν μαζί σας επαγγελματικές και προσωπικές ιστορίες από τη μέχρι τώρα πορεία τους. Παράλληλα, μέσα από τις συμβουλές τους θα δώσουν έμπνευση και εργαλεία στις συμμετέχουσες να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους, να τολμήσουν, να ονειρευτούν, να σχεδιάσουν και να πετύχουν τους στόχους τους.

Ενδιαφέρουσες ομιλίες, speed training και speed mentoring sessions με ποικίλη θεματολογία είναι κάποια από τα ερεθίσματα και τις ευκαιρίες που μπορεί να σας προσφέρει το Leave A Legacy. Ειδικοί στην επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών θα δώσουν απαντήσεις και κατεύθυνση σε ερωτήματα που σχετίζονται με το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, να παρουσιάσετε τις ιδέες αλλά και τον εαυτό σας μπροστά σε κοινό, να βρείτε δουλειά στο εξωτερικό ή μια θέση στον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Παράλληλα, η Mastercard στο πλαίσιο του Leave A Legacy προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε 2 υποψήφιες να κάνουν ένα δυναμικό επαγγελματικό ξεκίνημα με ένα έμμισθο internship στη Mastercard, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες τεχνολογίας παγκοσμίως.

Μπείτε τώρα στο Leave A Legacy δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κάντε έγκαιρα την εγγραφή σας για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας και να παρακολουθήσετε live τις ομιλίες, να ζήσετε την εμπειρία του speed training και speed mentoring αλλά και να ανεβάσετε το βιογραφικό σας σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για την πρακτική άσκηση. Σημειώνεται ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Στη Mastercard πιστεύουμε ότι η ισότητα των φύλλων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχειρηματική επιτυχία της εταιρίας αλλά και την προσωπική και την επαγγελματική επιτυχία των υπαλλήλων. Δεσμευόμαστε να ενδυναμώνουμε τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο να αντιμετωπίζουν τα εμπόδια που συναντούν στην πρόσβαση της γνώσης και της εκπαίδευσης. Συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους partners για να δημιουργήσουμε ένα κόσμο ευκαιριών για τις γυναίκες. Στην Ελλάδα επιλέξαμε να συνεργαστούμε με το Women on Top, το πλέον διευρυμένο δίκτυο mentoring που στοχεύει στην επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία και τη μοναδική πρωτοβουλία «Leave A Legacy» της Mastercard και του Women On Top προσφέρουμε στις γυναίκες τα εργαλεία, την υποστήριξη αλλά και την έμπνευση να πιστέψουν στις δυνάμεις και την αξία τους και να διεκδικήσουν ένα μέλλον με ευκαιρίες και σεβασμό.»

Η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top, δήλωσε σχετικά: «Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στις γυναίκες, για τη συμμετοχή τους στην εργασία και σε θέσεις ευθύνης, αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους του Women On Top και η στρατηγική συνεργασία με οργανισμούς που έχουν αντίστοιχες αξίες και προτεραιότητες με εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο στο όραμά μας. Είναι μεγάλη μας τιμή που μία εταιρεία με το κύρος της Mastercard μας δίνει την ευκαιρία να ενδυναμώσουμε και να υποστηρίξουμε έναν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό νέων γυναικών για να πραγματοποιήσουν τις επαγγελματικές τους επιδιώξεις και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους.»