Αν ψάχνεις μια φθινοπωρινή ιδέα για να εντυπωσιάσεις μικρούς και μεγάλους, αυτά τα πιτάκια-κολοκύθες είναι ό,τι πρέπει! Γεμισμένα με σπανάκι, ρικότα, τυρί κρέμα και πέστο λιαστής ντομάτας, είναι πεντανόστιμα και… φωτογενέστατα!
Υλικά
- 50 γρ. σπανάκι baby
- 100 γρ. ρικότα
- 100 γρ. τυρί κρέμα (πλήρες)
- 100 γρ. πέστο λιαστής ντομάτας
- 2 φύλλα έτοιμης ζύμης κουρού (περίπου 320 γρ. το καθένα)
- 1 αυγό, χτυπημένο
- Λίγο αλεύρι για πασπάλισμα
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
- Προετοίμασε το φούρνο
Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C (200°C στον αέρα) και στρώσε δύο ταψιά με χαρτί ψησίματος.
- Ετοίμασε το σπανάκι
Βάλε το σπανάκι σε ένα μπολ και κάλυψέ το με βραστό νερό για 2 λεπτά, μέχρι να μαραθεί. Στράγγισέ το, άφησέ το λίγο να κρυώσει και πίεσέ το καλά να φύγουν τα υγρά.
- Φτιάξε τη γέμιση
Σε ένα μπολ ανακάτεψε το σπανάκι, τη ρικότα, το τυρί κρέμα και το πέστο. Πρόσθεσε αλάτι και άφθονο πιπέρι.
- Κόψε τις κολοκύθες
Άνοιξε τα φύλλα ζύμης και κόψε τα σε 6 τετράγωνα το καθένα (σύνολο 12). Με ένα μαχαίρι, σχεδίασε ένα κολοκυθόσχημο περίγραμμα (περίπου 12×11 εκ.) και χρησιμοποίησέ το ως πατρόν για τα υπόλοιπα. Από τα 6 “καπάκια”, κόψε ματάκια και στόματα για να θυμίζουν πρόσωπα.
- Γέμισε και σφράγισε
Βάλε 2 κουταλιές γέμισης στο κέντρο κάθε “βάσης” (αυτές χωρίς μάτια και στόμα), αφήνοντας περιθώριο 1 εκ. γύρω-γύρω. Άλειψε τις άκρες με αυγό, σκέπασε με τα “πρόσωπα” και πίεσε καλά να κλείσουν, χαράζοντας τις άκρες με πιρούνι.
- Ψήσιμο
Άπλωσε τα πιτάκια στα ταψιά, άλειψέ τα με το υπόλοιπο αυγό και ψήσε για 20–25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.
- Σερβίρισμα
Άφησέ τα να σταθούν για λίγα λεπτά και σέρβιρέ τα χλιαρά. Είναι ιδανικά για αποκριάτικα πάρτι, παιδικά τραπέζια ή απλώς για να μπεις στο φθινοπωρινό mood!
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
