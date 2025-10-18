Αν ψάχνεις μια φθινοπωρινή ιδέα για να εντυπωσιάσεις μικρούς και μεγάλους, αυτά τα πιτάκια-κολοκύθες είναι ό,τι πρέπει! Γεμισμένα με σπανάκι, ρικότα, τυρί κρέμα και πέστο λιαστής ντομάτας, είναι πεντανόστιμα και… φωτογενέστατα!

Προετοίμασε το φούρνο

Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C (200°C στον αέρα) και στρώσε δύο ταψιά με χαρτί ψησίματος.

Ετοίμασε το σπανάκι

Βάλε το σπανάκι σε ένα μπολ και κάλυψέ το με βραστό νερό για 2 λεπτά, μέχρι να μαραθεί. Στράγγισέ το, άφησέ το λίγο να κρυώσει και πίεσέ το καλά να φύγουν τα υγρά.

Φτιάξε τη γέμιση

Σε ένα μπολ ανακάτεψε το σπανάκι, τη ρικότα, το τυρί κρέμα και το πέστο. Πρόσθεσε αλάτι και άφθονο πιπέρι.

Κόψε τις κολοκύθες

Άνοιξε τα φύλλα ζύμης και κόψε τα σε 6 τετράγωνα το καθένα (σύνολο 12). Με ένα μαχαίρι, σχεδίασε ένα κολοκυθόσχημο περίγραμμα (περίπου 12×11 εκ.) και χρησιμοποίησέ το ως πατρόν για τα υπόλοιπα. Από τα 6 “καπάκια”, κόψε ματάκια και στόματα για να θυμίζουν πρόσωπα.

Γέμισε και σφράγισε

Βάλε 2 κουταλιές γέμισης στο κέντρο κάθε “βάσης” (αυτές χωρίς μάτια και στόμα), αφήνοντας περιθώριο 1 εκ. γύρω-γύρω. Άλειψε τις άκρες με αυγό, σκέπασε με τα “πρόσωπα” και πίεσε καλά να κλείσουν, χαράζοντας τις άκρες με πιρούνι.

Ψήσιμο

Άπλωσε τα πιτάκια στα ταψιά, άλειψέ τα με το υπόλοιπο αυγό και ψήσε για 20–25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.