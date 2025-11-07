Αν ψάχνεις για ένα πιάτο που συνδυάζει comfort food με λίγο… γκουρμέ χαρακτήρα, αυτή η συνταγή είναι ιδανική. Μίνι “Toad in the Hole” με λουκάνικα, αφράτο κουρκούτι και ένα γλυκοπικάντικο κρεμμυδάτο μαρμελαδένιο topping που απογειώνει το αποτέλεσμα.

Δες την συνταγή ΕΔΩ!

Καλή απόλαυση!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright Smartpress 2012 - 2025