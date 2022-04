Minimal vs Maximal: δυο τάσεις που κυριαρχούν την φετινή σεζόν

Minimal vs Maximal: δυο τάσεις που κυριαρχούν την φετινή σεζόν

Δύο αντίθετες τάσεις που είναι στην μόδα φέτος και πρέπει να ακολουθήσεις.

Το μίνιμαλ λουκ, δηλαδή τα απλά κλασικά κομμάτια, είναι ένα διαχρονικό στιλ που πρέπει όλοι να έχουμε στην ντουλάπα μας καθώς μπορούμε πολύ εύκολα να συνδυάσουμε με άλλα κομμάτια και να δημιουργήσουμε το τέλειο outfit.

Από την άλλη τα έντονα χρώματα και περίεργα σχέδια με τα εκθαμβωτικά prints είναι μια νέα τάση για την άνοιξη/ καλοκαίρι 2022. Ακόμα και τον χειμώνα τα έντονα χρώματα είχαν την τιμητική τους, πως γίνεται λοιπόν να μην φορεθούν και το καλοκαίρι;

Παρακάτω θα σου προτείνω τις καλύτερες συλλογές για αυτή την σεζόν ώστε να αποκτήσεις την τέλεια γκαρνταρόμπα για τους καλοκαιρινούς και ανοιξιάτικους μήνες.

Ας ξεκινήσουμε με τα μίνιμαλ και την νέα συλλογή της zara, zara origins που λανσάρει τη δεύτερη έκδοση της συνεχίζοντας με την πρόθεση της να χτίσει μια σύγχρονη ντουλάπα μέσα απο βασικά, διαχρονικά ενδύματα. Διατηρεί το μινιμαλιστικό ήθος και το επίσημο στιλ της πρώτης συλλογής, αλλά περιλαμβάνει νέα κομμάτια βασισμένα σε βασικές δημιουργίες που είναι ανανεώσιμες σε νέες παραγωγές και χρώματα.

Λευκά λινά χρησιμοποιούνται σε όλη τη συλλογή προσθέτοντας μια αισθηση φρεσκάδας και ελαφρότητας

με αναπάντεχο τρόπο, σε πλεκτά, συμπεριλαμβανόμενων των v-neck jumpers. τα set ανάμειξης βαμβακιού και λινού ξεχωρίζουν, όπως και ένα πλήρως twill μάλλινο κοστούμι. ένα worker jacket με

ρετρό σιλουέτα σε σουέτ με μια συστροφή στο παραδοσιακό σχέδιο αδιάβροχα και αντιανεμικά παρουσιάζονται σε τεχνικα υφάσματα.

Η σειρά των αξεσουάρ αυξάνεται απο την πρώτη έκδοση origins, συμπεριλαμβανόμενων των φυσικών κολιέ μαργαριταριών, bandanas, δερμάτινες παντόφλες, γείσο και γυαλιά ηλίου η παλέτα χρωμάτων διευρύνεται σε αυτή την έκδοση που εισάγει πιο τολμηρούς τόνους. πιτσιλιές indigo, φούξια και λιλά εμφανίζονται μαζί με πιο ουδέτερες αποχρώσεις

του εκρού, του navy, ανοιχτό πράσινο, μπεζ και του λευκού.

Μια ακόμη minimal σειρά είναι η Uncatalogued απο Pull&Bear. Η Pull&Bear λανσάρει την «Uncatalogued», μια ειδική κολεξιόν που συνδυάζει κλασικά κομμάτια με γραμμές βγαλμένες από τις τελευταίες τάσεις. Μέσα από καθαρές γραμμές και μινιμαλιστικά σχέδια, η μάρκα παρουσιάζει μια capsule με ρουστίκ υφές και ρούχα που μετατρέπονται σε αλάνθαστα κομμάτια για τη βάση της γκαρνταρόμπας μας.

Η χρωματική γκάμα χαρακτηρίζεται από την απαλότητα των τόνων, με το χρώμα της πέτρας, το λευκό και το χακί να κυριαρχούν.

Η capsule συμπληρώνεται με τέσσερα καλοκαιρινά πέδιλα με λουριά, σε μαύρο και λευκό. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται μια επιλογή από τσάντες στην ίδια χρωματική παλέτα με το πορτοκαλί να προστίθεται σα στοιχείο διαφοροποίησης. Τα σύνολα θα βρουν την τελική πινελιά τους στα αξεσουάρ, αφού τα σκουλαρίκια και τα κολιέ τύπου αλυσίδα βάζουν τη σφραγίδα τους στα καλύτερα look για να ξεκινήσουμε την άνοιξη.

More is more, μία από τις μεγάλες τάσεις του σήμερα.

Για αυτό η εταιρία Bershka λανσάρει την νέα της συλλογή «Selected by Danna Paola» την Μεξικανή ηθοποιό, τραγουδίστρια, μοντέλο και συνθέτρια. Η Dona επιλέγει τα πιο αγαπημένα της ρούχα και αξεσουάρ Bershka για να μπορέσεις να ενισχύσεις με αυτά το προσωπικό σου στιλ αυτή τη σεζόν.

Η πολύπλευρη καλλιτέχνις επιλέγει μια παλέτα με φωτεινά χρώματα και πολύ ταιριαστή με την άνοιξη που μόλις έφτασε, με τις αποχρώσεις του λάιμ, του μανταρινιού και του πράσινου να κυριαρχούν στα περισσότερα look που έχει επιλέξει.

Ανάμεσα στα ρούχα αυτού του πρώτου drop «Selected by Danna Paola» ξεχωρίζει ένα φόρεμα σατέν με κορσέ, ο κορσές σε σχήμα πεταλούδας, ένα τοπ με φτερά και το κρουαζέ φόρεμα που επίσης έχει φτερά στα μανίκια.

Επιπλέον παρακάτω θα βρείτε τις νέες αφίξεις της γυναικείας & ανδρικής κολεξιόν της Pull&Bear.

Γυναικεία

Ανδρικά