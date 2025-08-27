Η φανουρόπιτα είναι ίσως η πιο γνωστή νηστίσιμη πίτα της Ορθόδοξης παράδοσης. Την ετοιμάζουμε προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου, σήμερα, για να ζητήσουμε φανέρωση χαμένων πραγμάτων ή και απαντήσεων σε δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Είναι μια απλή, νηστίσιμη πίτα που φτιάχνεται με ελάχιστα υλικά και πολύ αγάπη, ενώ το μοίρασμά της κρύβει βαθιά νοήματα αλληλεγγύης και πίστης.

Αν θες κι εσύ να δοκιμάσεις τη γεύση της παράδοσης, παρακάτω θα βρεις μια αυθεντική μοναστηριακή συνταγή για φανουρόπιτα που φτιάχνεται με 9 υλικά – αριθμός που συμβολίζει τις 9 τάγματα των Αγγέλων.

Υλικά (για στρογγυλό ταψί 28 εκ.)

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 φλιτζάνι ζάχαρη

2 φλιτζάνια χυμό πορτοκαλιού

1 κ.γ. σόδα μαγειρική

1 κ.γ. κανέλα σκόνη

½ κ.γ. γαρύφαλλο τριμμένο

1 φλιτζάνι καρύδια χοντροκομμένα

1 φλιτζάνι σταφίδες μαύρες

περίπου 4 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Εκτέλεση βήμα-βήμα

Ξεκινάμε με τα υγρά

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε με το σύρμα το ελαιόλαδο με τη ζάχαρη μέχρι να ενωθούν. Διαλύουμε τη σόδα

Στον χυμό πορτοκαλιού ρίχνουμε τη σόδα (προσοχή, θα αφρίσει) και στη συνέχεια προσθέτουμε το μείγμα στο μπολ με το λάδι. Αρωματίζουμε

Προσθέτουμε την κανέλα και το γαρύφαλλο. Ανακατεύουμε καλά να σκορπίσουν τα αρώματα. Ρίχνουμε τα στερεά

Προσθέτουμε σιγά-σιγά το αλεύρι, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα. Τέλος ρίχνουμε τα καρύδια και τις σταφίδες. Θέλουμε ένα σχετικά παχύρευστο μείγμα που να στέκεται αλλά να μην είναι πολύ σφιχτό. Ψήσιμο με υπομονή

Λαδώνουμε ελαφρά το ταψί, ρίχνουμε το μείγμα και ισιώνουμε την επιφάνεια. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 50–60 λεπτά, μέχρι να ροδίσει όμορφα και να βγαίνει καθαρό το μαχαίρι.

Το μυστικό της φανουρόπιτας

Η φανουρόπιτα δεν είναι απλώς ένα νηστίσιμο γλυκό. Είναι μια πράξη αγάπης, καθώς σύμφωνα με το έθιμο την κόβουμε σε κομμάτια και τη μοιράζουμε σε γείτονες, φίλους και συγγενείς, μνημονεύοντας τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου. Έτσι, η γεύση της γίνεται ακόμη πιο γλυκιά, γιατί συνοδεύεται από μνήμες, ευχές και πίστη.