Αν ψάχνεις για ένα ελαφρύ, δροσερό και φρουτένιο επιδόρπιο που να εντυπωσιάζει χωρίς κόπο, αυτή η μους με βατόμουρα είναι η τέλεια επιλογή. Με βελούδινη υφή, φυσική γλύκα και φρέσκια γεύση, σερβίρεται απευθείας από το ψυγείο και είναι ιδανική για καλοκαιρινά τραπέζια ή ένα ρομαντικό κέρασμα.
Μερίδες: 4–6 | Χρόνος ψυγείου: 4 ώρες
Υλικά
- 4 φύλλα ζελατίνης
- 300 γρ. βατόμουρα (φρέσκα ή κατεψυγμένα και αποψυγμένα)
- 4 αυγά (χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια)
- 75 γρ. ζάχαρη άχνη
- 150 ml κρέμα γάλακτος
- Λίγα φρέσκα βατόμουρα, για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Μουλιάζουμε τη ζελατίνη:
Βάζουμε τα φύλλα ζελατίνης σε ένα μικρό μπολ με κρύο νερό και τα αφήνουμε για 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Στη συνέχεια τα στύβουμε καλά, κρατώντας μόνο 1 κουταλιά της σούπας από το νερό.
- Λιώνουμε τη ζελατίνη:
Βάζουμε τη ζελατίνη με την 1 κ.σ. νερό σε ένα πυρίμαχο μπολ. Το τοποθετούμε πάνω από κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει (μπεν μαρί) και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει τελείως και να γίνει ρευστή.
- Πολτοποιούμε τα βατόμουρα:
Τα χτυπάμε στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν πολτός. Τα περνάμε από ψιλό σουρωτήρι και κρατάμε τον καθαρό χυμό, απομακρύνοντας τα σποράκια.
- Ετοιμάζουμε το μείγμα αυγών:
Χτυπάμε τους κρόκους των αυγών με τη ζάχαρη με μίξερ χειρός, μέχρι το μείγμα να γίνει αφράτο, παχύ και ανοιχτόχρωμο (περίπου 4–5 λεπτά).
- Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος:
Σε ξεχωριστό μπολ, χτυπάμε την κρέμα μέχρι να σχηματίζει απαλές κορυφές (soft peaks).
- Συνδυάζουμε:
Προσθέτουμε στο μείγμα των κρόκων τον πολτό από τα βατόμουρα και τη λιωμένη ζελατίνη. Ανακατεύουμε καλά. Κατόπιν, προσθέτουμε και την χτυπημένη κρέμα, διπλώνοντας απαλά με σπάτουλα.
- Χτυπάμε τα ασπράδια:
Σε καθαρό, στεγνό μπολ, χτυπάμε τα ασπράδια μέχρι να σχηματίσουν σφιχτή μαρέγκα.
- Ενσωματώνουμε τη μαρέγκα:
Προσθέτουμε 2 κουταλιές από τη μαρέγκα στο μείγμα για να το “ελαφρύνουμε”. Ύστερα, προσθέτουμε και την υπόλοιπη μαρέγκα ανακατεύοντας απαλά, με κινήσεις διπλώματος.
- Σερβίρισμα:
Μοιράζουμε τη μους σε γυάλινο μπολ 1,2 λίτρου ή σε 4–6 ποτήρια. Βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες, μέχρι να πήξει.
- Γαρνίρουμε και σερβίρουμε:
Διακοσμούμε με λίγα φρέσκα βατόμουρα και σερβίρουμε κατευθείαν από το ψυγείο.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
