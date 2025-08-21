Αν ψάχνεις για ένα ελαφρύ, δροσερό και φρουτένιο επιδόρπιο που να εντυπωσιάζει χωρίς κόπο, αυτή η μους με βατόμουρα είναι η τέλεια επιλογή. Με βελούδινη υφή, φυσική γλύκα και φρέσκια γεύση, σερβίρεται απευθείας από το ψυγείο και είναι ιδανική για καλοκαιρινά τραπέζια ή ένα ρομαντικό κέρασμα.

Μερίδες: 4–6 | Χρόνος ψυγείου: 4 ώρες

Υλικά

  • 4 φύλλα ζελατίνης
  • 300 γρ. βατόμουρα (φρέσκα ή κατεψυγμένα και αποψυγμένα)
  • 4 αυγά (χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια)
  • 75 γρ. ζάχαρη άχνη
  • 150 ml κρέμα γάλακτος
  • Λίγα φρέσκα βατόμουρα, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

  1. Μουλιάζουμε τη ζελατίνη:
    Βάζουμε τα φύλλα ζελατίνης σε ένα μικρό μπολ με κρύο νερό και τα αφήνουμε για 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Στη συνέχεια τα στύβουμε καλά, κρατώντας μόνο 1 κουταλιά της σούπας από το νερό.
  2. Λιώνουμε τη ζελατίνη:
    Βάζουμε τη ζελατίνη με την 1 κ.σ. νερό σε ένα πυρίμαχο μπολ. Το τοποθετούμε πάνω από κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει (μπεν μαρί) και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει τελείως και να γίνει ρευστή.
  3. Πολτοποιούμε τα βατόμουρα:
    Τα χτυπάμε στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν πολτός. Τα περνάμε από ψιλό σουρωτήρι και κρατάμε τον καθαρό χυμό, απομακρύνοντας τα σποράκια.
  4. Ετοιμάζουμε το μείγμα αυγών:
    Χτυπάμε τους κρόκους των αυγών με τη ζάχαρη με μίξερ χειρός, μέχρι το μείγμα να γίνει αφράτο, παχύ και ανοιχτόχρωμο (περίπου 4–5 λεπτά).
  5. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος:
    Σε ξεχωριστό μπολ, χτυπάμε την κρέμα μέχρι να σχηματίζει απαλές κορυφές (soft peaks).
  6. Συνδυάζουμε:
    Προσθέτουμε στο μείγμα των κρόκων τον πολτό από τα βατόμουρα και τη λιωμένη ζελατίνη. Ανακατεύουμε καλά. Κατόπιν, προσθέτουμε και την χτυπημένη κρέμα, διπλώνοντας απαλά με σπάτουλα.
  7. Χτυπάμε τα ασπράδια:
    Σε καθαρό, στεγνό μπολ, χτυπάμε τα ασπράδια μέχρι να σχηματίσουν σφιχτή μαρέγκα.
  8. Ενσωματώνουμε τη μαρέγκα:
    Προσθέτουμε 2 κουταλιές από τη μαρέγκα στο μείγμα για να το “ελαφρύνουμε”. Ύστερα, προσθέτουμε και την υπόλοιπη μαρέγκα ανακατεύοντας απαλά, με κινήσεις διπλώματος.
  9. Σερβίρισμα:
    Μοιράζουμε τη μους σε γυάλινο μπολ 1,2 λίτρου ή σε 4–6 ποτήρια. Βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες, μέχρι να πήξει.
  10. Γαρνίρουμε και σερβίρουμε:
    Διακοσμούμε με λίγα φρέσκα βατόμουρα και σερβίρουμε κατευθείαν από το ψυγείο.

Καλή απόλαυση!

