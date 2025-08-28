Αν αναζητάς ένα πιάτο γεμάτο γεύση, πρωτεΐνη και πολύχρωμα λαχανικά, αυτό το μπολ με καπνιστό τόφου, βουτυράτες φασόλες και πράσινη σάλτσα από σπανάκι, ταχίνι και μίσο, είναι ό,τι πρέπει για εσένα. Είναι vegan, χορταστικό και γεμάτο θρεπτικά συστατικά.
Υλικά
- 1 πακέτο (225γρ.) σταθερό καπνιστό τόφου, κομμένο σε μπουκιές
- 1 κ.σ. ελαιόλαδο
- 1 κ.γ. σόγια σος
- 100γρ. σπανάκι baby
- 1 μικρή σκελίδα σκόρδο, καθαρισμένη
- 1 κ.σ. πάστα τζίντζερ
- 1 κ.γ. μίσο πάστα
- 2 κ.σ. ταχίνι
- 1 κ.γ. σιρόπι αγαύης (προαιρετικά)
- Χυμός από 1–2 λάιμ
- 100γρ. μπρόκολο Tenderstem (κομμένα τα μεγάλα στη μέση)
- 1 κονσέρβα (400γρ.) λευκά φασόλια (butter beans), στραγγισμένα και ξεπλυμένα
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- 2 κ.γ. καυτερό λάδι τσίλι (προαιρετικά)
- 2 κ.σ. ανάμεικτοι σπόροι (π.χ. ηλιόσποροι, κολοκυθόσποροι), για το σερβίρισμα (προαιρετικά)
Εκτέλεση
- Ψήνεις το τόφου: Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 220°C (200°C με αέρα). Βάζεις το τόφου σε ένα μεγάλο ταψί, προσθέτεις τη μισή ποσότητα λαδιού, τη σόγια σος, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύεις καλά και ψήνεις για 7 λεπτά.
- Ετοιμάζεις τη σάλτσα: Στο μπλέντερ βάζεις το σπανάκι, το σκόρδο, την πάστα τζίντζερ, το μίσο, το ταχίνι, τον χυμό από 1 λάιμ και 50–100ml νερό. Χτυπάς μέχρι να γίνει λεία σάλτσα. Δοκιμάζεις και προσθέτεις επιπλέον λάιμ, αγαύη ή αλάτι αν χρειάζεται.
- Προσθέτεις το μπρόκολο: Ρίχνεις το μπρόκολο στο ταψί με το τόφου, προσθέτεις το υπόλοιπο λάδι και ξανά λίγο αλάτι και πιπέρι. Ψήνεις για άλλα 10 λεπτά.
- Ζεσταίνεις τα φασόλια με τη σάλτσα: Σε μικρή κατσαρόλα, σε χαμηλή φωτιά, ζεσταίνεις τα φασόλια μαζί με τη σάλτσα. Ανακατεύεις συχνά, μέχρι να ζεσταθούν χωρίς να χάσει χρώμα η σάλτσα.
- Σερβίρεις: Μοιράζεις τα φασόλια σε δύο μπολ, προσθέτεις από πάνω το ψημένο τόφου και το μπρόκολο. Αν θες, ραντίζεις με καυτερό λάδι και πασπαλίζεις με τους σπόρους.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
