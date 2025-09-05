Ένα από τα πιο κλασικά βρετανικά γλυκίσματα, τα μπράντι σναπς είναι λεπτά, τραγανά ρολά με καραμελένια γεύση και υπέροχο άρωμα τζίντζερ. Συχνά σερβίρονται γεμισμένα με κρέμα, αλλά είναι απολαυστικά και σκέτα. Δες πώς μπορείς να τα φτιάξεις στο σπίτι.

Υλικά για τα μπράντι σναπς

55γρ. βούτυρο

55γρ. καστανή ζάχαρη demerara

55γρ. χρυσό σιρόπι (golden syrup)

50γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

½ κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη

½ κ.γ. χυμό λεμονιού

Εκτέλεση

Προετοίμασε τον φούρνο στους 180°C (αντιστάσεις). Στρώσε δύο ταψιά με αντικολλητικό χαρτί. Άλειψε με λίγο λάδι τη χοντρή λαβή ενός ξύλινου κουταλιού και τοποθέτησέ τη πάνω σε μια σχάρα. Λιώσε τα υλικά: Σε μικρή κατσαρόλα βάλε το βούτυρο, τη ζάχαρη και το σιρόπι. Ζύγισε τα υλικά κατευθείαν στο σκεύος για ευκολία. Ζέστανέ τα σε χαμηλή φωτιά περίπου 15 λεπτά, μέχρι να λιώσει η ζάχαρη τελείως, χωρίς να αφήσεις το μείγμα να βράσει. Πρόσθεσε τα υπόλοιπα: Άφησε το μείγμα να κρυώσει ελαφρά για 2–3 λεπτά. Κοκσίνισε από πάνω το αλεύρι και το τζίντζερ, ρίξε και τον χυμό λεμονιού. Ανακάτεψε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί. Διαμόρφωση δίσκων: Ρίξε με ένα κουταλάκι μικρές δόσεις μείγματος (περίπου 1 κ.γ. η καθεμία) στα ταψιά, αφήνοντας αρκετή απόσταση (10 εκ.) μεταξύ τους. Ψήσιμο: Ψήσε κάθε ταψί ξεχωριστά για 10–15 λεπτά, μέχρι να απλώσει το μείγμα, να γίνει διάφανο σαν δαντέλα και να πάρει σκούρο χρυσαφένιο χρώμα. Σχηματισμός ρολών: Δούλεψε γρήγορα όσο είναι ακόμα ζεστά. Άφησε τα μπισκότα 1 λεπτό να σφίξουν ελαφρά και μετά σήκωσέ τα με σπάτουλα. Τύλιξέ τα γύρω από τη λαβή του ξύλινου κουταλιού και κλείσε την ένωση από κάτω. Βάλε τα στη σχάρα να κρυώσουν και να σκληρύνουν. Αν κάποιο σκληρύνει γρήγορα, βάλε το ξανά για λίγα δευτερόλεπτα στον φούρνο. Φύλαξη: Μόλις κρυώσουν, τοποθέτησέ τα σε αεροστεγές δοχείο. Διατηρούνται τραγανά για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Μπορείς να τα γεμίσεις με σαντιγί ή κρέμα πατισερί για ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα!

Καλή απόλαυση!