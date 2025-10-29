Έπειτα από 25 χρόνια επιτυχιών αποσύρεται από τη μουσική σκηνή. Μετά από μια λαμπερή πορεία που μετρά περισσότερες από δύο δεκαετίες και επιτυχίες όπως «Maneater», «Say It Right» και «Promiscuous Girl», η Nelly Furtado ανακοίνωσε πως αποσύρεται τόσο από τη μουσική όσο και από τις ζωντανές εμφανίσεις. Η 46χρονη τραγουδίστρια, που σημάδεψε τη δεκαετία των ’00s με τη χαρακτηριστική φωνή και το ιδιαίτερο ύφος της, αποφάσισε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, τουλάχιστον για το προσεχές διάστημα.

Nelly Furtado announces she has quit music and performing amid ‘body shaming’ comments. The singer has announced she will no longer perform and release music, after 25 years in the music industry. “I have decided to step away from performance for the foreseeable future and… pic.twitter.com/0ua6x2rHjH — Oli London (@OliLondonTV) October 27, 2025

Η απόφαση και τα σχόλια που την οδήγησαν εκεί

Όπως εξήγησε η ίδια, η απόφασή της αυτή δεν ήταν τυχαία. Ήρθε έπειτα από μια δύσκολη περίοδο, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων και δημοσιευμάτων που ασκούσαν κριτική στο σώμα και το βάρος της. «Αποφάσισα να απομακρυνθώ από τις ζωντανές εμφανίσεις και να ακολουθήσω άλλες δημιουργικές και προσωπικές διαδρομές, που ταιριάζουν καλύτερα στη νέα φάση της ζωής μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά την αποχώρησή της από τη σκηνή, η Nelly Furtado ξεκαθάρισε πως η αγάπη της για τη μουσική παραμένει ίδια. «Απόλαυσα απεριόριστα την καριέρα μου και εξακολουθώ να αγαπώ τη δημιουργία μουσικής – πάντα τη θεωρούσα ένα χόμπι που είχα την τύχη να μετατρέψω σε επάγγελμα. Θα αυτοπροσδιορίζομαι ως τραγουδοποιός για πάντα», είπε συγκινημένη.

Φυσικά, η ανακοίνωσή της έχει προκαλέσει συγκίνηση στους θαυμαστές της, που εκφράζουν τη στήριξή τους στα social media. Ίσως αυτή η «παύση» να είναι απλώς ένα νέο κεφάλαιο για τη Nelly Furtado.