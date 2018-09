Από ότι μαθαίνω ο καιρός αυτό το σαββατοκύριακο θα είναι καλός οπότε ετοιμάσου να κάνεις όλο και κάποια εξόρμηση (ίσως τη τελευταία) στα πιο κοντινά νησιά (ναι του Αργοσαρωνικού)! Ιδανικά θα σου έλεγα να πάρεις και μια ζακέτα μαζί σου, ξέρω ότι ακούγομαι σαν τη μαμά σου τώρα αλλά όλο και ένα δροσερό αεράκι θα φυσήξει. Εκτός λοιπόν από τη ζακέτα τι άλλο πρέπει να πάρεις μαζί;

Κρέμα προσώπου

Ψάχνεις αντιγηραντική κρέμα; Ε λοιπόν σου έχω τέλεια νέα! Η σειρά Merveillance expert Lifting & Firming, που ανήκει στην αντιγηραντική σειρά της Nuxe, ανανεώνεται και κυκλοφορεί σε ένα εντυπωσιακό γυάλινο, κόκκινο και ανακυκλώσιμο βάζο. Η σύνθεσή της παραμένει ακριβώς η ίδια, πλούσια και αποτελεσματική.

Μαλλιά

Για εσένα που αγαπάς τη σειρά προσώπου και σώματος της L’Erbolario, Αcido Ialuronico πρέπει να ξέρεις ότι η αγαπημένη σου σειρά επιστρέφει με μια νέα σειρά για τα μαλλιά με το όνομα, Acido Ialuronico Luce e Volume με τρία απίθανα προιόντα. Τώρα πια κάθε γυναίκα έχει έναν αποτελεσματικό σύμμαχο για μοναδικό όγκο και φωτεινότητα : το θαυματουργό Υαλουρονικό Οξύ!Ανακαλύψτε τα τρία νέα προϊόντα της σειράς Αcido Ialuronico Luce & Volume: το Shampoo Effetto Filler, την Crema Balsamo Effetto Filler και το Spray Bifasico MilleVirtù και χαρίστε ακόμα και στα πιο αδύναμα και ταλαιπωρημένα μαλλιά όγκο, λάμψη, δύναμη, ελαστικότητα και απαλότητα!

Άρωμα

Δεν ξέρω πόσες φορές θα γράψω ακόμα ότι το άρωμα σου πρέπει να σε χαρακτηρίζει μπαίνοντας σε έναν χώρο πρέπει να γνωρίζουν ότι είσαι εσύ ή ακόμα καλύτερα ότι εσύ ήσουν εκεί. Και πώς θα το κάνεις αυτό; Who will you make happy today? Φυσικά με La Vie Est Belle. Δεν ξέρω αν ποτέ έχεις παρατηρήσει την ιστορία που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο άρωμα. Ένα νέο κεφάλαιο, μια νέα έννοια στην ευτυχία: το ακαταμάχητο μήνυμα της νέας αυτής καμπάνιας έρχεται για να το μοιραστείτε, σαν μια νέα φιλοσοφία ζωής. Δες τώρα τι θα μας δείξει η νέα υπέροχη καμπάνια!

Κρέμα Σώματος

Εννοείται ότι θα πάρεις μαζί τη νέα σου Clinique Happy Gelato, μια απίθανη κρέμα σώματος που δεν έχει έντονο άρωμα και αυτό είναι βασικό για εσένα που δεν θες η κρέμα σώματος να υπερκαλύπτει το άρωμα σου. Διαθέσιμη σε τρία μοναδικά αρώματα που δεν θα ξέρεις ποιο να πρωτοδιαλέξεις! Αλήθεια!