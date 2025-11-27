Αν ψάχνεις ένα πιάτο που να είναι και χορταστικό και υγιεινό, αλλά χωρίς να χρειάζεσαι πτυχίο… ζογκλέρ για να το μαγειρέψεις, τότε αυτά τα νουντλς ολικής θα σε σώσουν. Το μπρόκολο γίνεται τρυφερό χωρίς να χάνει τη ζωντάνια του, τα κάσιους δίνουν αυτή τη λαχταριστή τραγανή υφή, ενώ η σάλτσα με μέλι, σόγια και λίγο τσίλι «δένει» τα πάντα σε ένα πιάτο που μυρίζει comfort food χωρίς τύψεις.

Υλικά

300 γρ. νουντλς ολικής, περίπου 6 «φωλίτσες»

1 κ.σ. φυτικό λάδι

250 γρ. μπρόκολο, κομμένο σε μπουκετάκια και μικρά κομμάτια από το κοτσάνι

4 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

60 γρ. κάσιους, χοντροκομμένα

½ κ.γ. ξερή πιπερίτσα τσίλι (και λίγο παραπάνω για το σερβίρισμα)

4 κ.σ. μέλι

4 κ.σ. σόγια σος

1 λάιμ, κομμένο σε τέταρτα

Αλάτι

Εκτέλεση

Βάζεις τα νουντλς σε αλατισμένο, βραστό νερό και τα αφήνεις περίπου 5 λεπτά – ή ακολούθως στις οδηγίες της συσκευασίας. Ανακάτευε που και που, για να μην γίνουν ένα… ερωτευμένο κουβάρι. Μόλις μαλακώσουν, τα στραγγίζεις, τα ξεπλένεις με κρύο νερό και τα αφήνεις στην άκρη.

Την ίδια στιγμή, ζέστανε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι ή γουόκ. Ρίξε το μπρόκολο και σοτάρισέ το για 5–6 λεπτά μέχρι να γίνει τρυφερό αλλά όχι «λυπημένο». Στη συνέχεια πρόσθεσε το σκόρδο και τα κάσιους και συνέχισε το σοτάρισμα για 1 λεπτό.

Ώρα για τη μαγεία: ρίξε το τσίλι, το μέλι και τη σόγια. Άφησέ τα να πάρουν μια βράση και να δέσουν για περίπου 1 λεπτό μέχρι να γίνει μια σάλτσα ελαφρώς πυκνή και λαχταριστή.

Πρόσθεσε τα νουντλς, ανακάτεψε καλά να αγκαλιαστούν όλα τα υλικά και μοίρασε το φαγητό σε μπολ. Στο τέλος, στύψε λίγο λάιμ από πάνω και πρόσθεσε λίγη ακόμη πιπερίτσα για έξτρα ένταση.

Καλή απόλαυση!