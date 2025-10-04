Βράσε τα udon σε κατσαρόλα με νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Καθώς βράζουν, χώρισέ τα ελαφρά με ένα πιρούνι.

Βάλε στο μπλέντερ τα ¾ από το κιμτσί μαζί με τα υγρά του, τη μαγιονέζα και τη σόγια σως. Χτύπησέ τα μέχρι να γίνουν σχεδόν λεία κρέμα (αν μείνουν μικρά κομματάκια, δεν πειράζει).

Στράγγιξε τα noodles και ξαναβάλ’ τα στην κατσαρόλα. Ρίξε μέσα τη σάλτσα κιμτσί και μαγείρεψε σε μέτρια φωτιά για 1 λεπτό, ανακατεύοντας καλά.

Μοίρασε τα noodles σε δύο ανθεκτικά μπολ.

Προθέρμανε το γκριλ στο δυνατό. Πασπάλισε τα noodles με το τριμμένο τυρί και βάλε τα μπολ στο γκριλ για περίπου 3 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να ροδίσει ελαφρά.

: τα μπολ θα είναι καυτά.