Μια ιδιαίτερη συνταγή που παντρεύει την ασιατική κουζίνα με άρωμα… comfort food. Τα udon noodles συναντούν το πικάντικο κιμτσί, τη βελούδινη μαγιονέζα και το λιωμένο τυρί για ένα πιάτο γεμάτο γεύση και χαρακτήρα.
Υλικά
- 300 γρ. noodles udon (συσκευασμένα σε κενό αέρος)
- 200 γρ. κιμτσί
- 70 γρ. ιαπωνική μαγιονέζα
- 1 κ.σ. σόγια σως (light)
- 80 γρ. μείγμα τυριών (τσένταρ & μοτσαρέλα), τριμμένα
- 2–3 κ.σ. ψιλοκομμένα αγγουράκια τουρσί (cornichons)
- 1 φύλλο nori, κομμένο σε λωρίδες
Εκτέλεση
- Βράσε τα udon σε κατσαρόλα με νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Καθώς βράζουν, χώρισέ τα ελαφρά με ένα πιρούνι.
- Βάλε στο μπλέντερ τα ¾ από το κιμτσί μαζί με τα υγρά του, τη μαγιονέζα και τη σόγια σως. Χτύπησέ τα μέχρι να γίνουν σχεδόν λεία κρέμα (αν μείνουν μικρά κομματάκια, δεν πειράζει).
- Στράγγιξε τα noodles και ξαναβάλ’ τα στην κατσαρόλα. Ρίξε μέσα τη σάλτσα κιμτσί και μαγείρεψε σε μέτρια φωτιά για 1 λεπτό, ανακατεύοντας καλά.
- Μοίρασε τα noodles σε δύο ανθεκτικά μπολ.
- Προθέρμανε το γκριλ στο δυνατό. Πασπάλισε τα noodles με το τριμμένο τυρί και βάλε τα μπολ στο γκριλ για περίπου 3 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να ροδίσει ελαφρά. Προσοχή: τα μπολ θα είναι καυτά.
- Σέρβιρε αμέσως, προσθέτοντας από πάνω το υπόλοιπο κιμτσί, τα ψιλοκομμένα cornichons και τις λωρίδες nori. Ανακάτεψε καλά πριν απολαύσεις την πρώτη μπουκιά!
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply