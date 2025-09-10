Αν ψάχνεις για ένα ζεστό, χορταστικό και πεντανόστιμο πιάτο που ετοιμάζεται εύκολα και γρήγορα, τότε αυτό το νταλ είναι η τέλεια επιλογή. Οι κόκκινες φακές δένουν υπέροχα με τη γλυκιά γεύση της γλυκοπατάτας, ενώ το άρωμα από το κύμινο και την καυτερή πιπεριά απογειώνει τη γεύση.

Υλικά

200 γρ. κόκκινες φακές

2 γλυκοπατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους

1 κ.γ. κουρκουμάς

1 λίτρο ζεστό ζωμό λαχανικών (από 2 κύβους)

100 γρ. φρέσκο σπανάκι

2 κ.σ. ηλιέλαιο

2 κ.γ. σπόρους κύμινου

1 κ.γ. τριμμένη καυτερή πιπεριά

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 λεμόνι, κομμένο σε φέτες για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων, βάλε τις φακές, τις γλυκοπατάτες, τον κουρκουμά και λίγο αλάτι. Ρίξε μέσα τον καυτό ζωμό, σκέπασε το μπολ και μαγείρεψε στη μέγιστη ένταση για 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι φακές. Ανακάτεψε το σπανάκι και άφησε το μείγμα να σταθεί για 4–5 λεπτά ώστε να μαραθεί. Στο μεταξύ, σε ένα μικρό μπολ για μικροκύματα, βάλε το ηλιέλαιο, το κύμινο και την καυτερή πιπεριά. Σκέπασε και ζέστανε στη μέγιστη ένταση για 2 λεπτά, μέχρι να βγάλουν άρωμα. Ρίξε το αρωματικό λάδι πάνω στο νταλ, ανακάτεψε ελαφρά και σέρβιρε με φετούλες λεμονιού για έξτρα φρεσκάδα.

Ένα πιάτο υγιεινό, θρεπτικό και γεμάτο γεύση, που ετοιμάζεται στο λεπτό!

Καλή απόλαυση!