Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μόλις πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στη λαμπερή του ζωή, και αυτή τη φορά όχι από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά από το ίδιο το Παλάτι. Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ τον έχρισε επισήμως ιππότη, απονέμοντάς του την ύψιστη τιμή για τη συνεισφορά του στον αθλητισμό, τη φιλανθρωπία και τη βρετανική κοινωνία.

Από το γήπεδο στο παλάτι

Στα 50 του, ο άλλοτε αστέρας των γηπέδων και νυν επιτυχημένος επιχειρηματίας είδε το όνομά του να συνοδεύεται πλέον από το «Sir». Στο πλευρό του, φυσικά, η Βικτόρια Μπέκαμ, πρώην Spice Girl και σήμερα κορυφαία σχεδιάστρια μόδας, που έγινε και εκείνη επισήμως «Lady Victoria». Το ζευγάρι, κομψό και συγκινημένο, φωτογραφήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ μαζί με τους γονείς του Ντέιβιντ, Τεντ και Σάντρα.

Μια καριέρα-θρύλος

Με 25 τρόπαια, 115 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας και πέντε διεθνή τουρνουά, ο Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν χρειάζεται συστάσεις. Από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης και το MLS, η πορεία του σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Το 2013 είπε «αντίο» στα γήπεδα, όμως το όνομά του δεν έπαψε ποτέ να απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας, και όχι μόνο για το στιλ του.

Πέρα από το ποδόσφαιρο, ο Μπέκαμ έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στη φιλανθρωπία. Συνεργάζεται στενά με τη UNICEF, ενώ έχει στηρίξει πρωτοβουλίες όπως το «Malaria No More», συμβάλλοντας ενεργά στην καταπολέμηση της ελονοσίας. Το 2024, ο Βασιλιάς Κάρολος τον διόρισε επίσημο πρεσβευτή του «Ιδρύματος του Βασιλιά», αναγνωρίζοντας τη συνεχή προσφορά του.

Ένα βασιλικό «ευχαριστώ»

Η παρασημοφόρησή του στο Ουίνδσορ δεν ήταν απλώς μια τυπική τελετή, ήταν μια στιγμή που σφράγισε τη διαδρομή ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από τα γήπεδα του Λονδίνου και έφτασε να σταθεί δίπλα στον μονάρχη της χώρας του, αυτή τη φορά όχι με φανέλα, αλλά με παράσημο στο στήθος και τη Βικτόρια στο πλευρό του.

Εν ολίγοις, ο Σερ Ντέιβιντ και η Λαίδη Βικτόρια Μπέκαμ απέδειξαν για ακόμη μια φορά πως το στυλ, η αφοσίωση και η καρδιά μπορούν να σε οδηγήσουν, κυριολεκτικά, μέχρι το παλάτι.