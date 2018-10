Αν πάντα σε εντυπωσίαζε το look των διασήμων ήρθε η ώρα να το αντιγράψεις. Για σήμερα έχω να σου παρουσιάσω ένα αντρικό και ένα γυναικείο στυλ για εσένα και το αγόρι σου. Αντέγραψε το στυλ και τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω σου! Είναι απλό!

Στη γειτονιά της στη Νέα Υόρκη φωτογραφήθηκε η Sarah Jessica Parker και για ακόμα μια φορά έκλεψε τις εντυπώσεις η αγαπημένη ηθοποιός που έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να μας κάνει να βλέπουμε ξανά και ξανά το Sex and the City αφού το στυλ της είναι εντυπωσιακά διαχρονικό και πάντα μοδάτο. Η υπέροχη ηθοποιός επέλεξε ένα total Intimissimi look το οποίο και απογείωσε φορώντας ροζ γόβες το ίδιο ακριβώς χρώμα με τη τσάντα της.

Σε μια βόλτα στη Νέα Υόρκη το γνωστό μοντέλο Gigi Hadid φόρεσε TOMMY JEANS . Η Hadid φόρεσε ένα acid wash jean της capsule συλλογής TOMMY JEANS και ένα denim πουκάμισο ενώ από πάνω έδωσε χρώμα στο outfit συμπληρώνοντας το με ένα καφέ πουλόβερ. Τέλος, για να ολοκληρώσει το look χρησιμοποίησε παπούτσια και τσάντα σε ταμπά χρωματισμούς.

Από την άλλη ο ράπερ Stonebwoy φόρεσε TOMMY HILFIGER στο νέο του βίντεο κλιπ ‘Most Original’.Ο Stonebwoy φόρεσε ένα rugby stripe sweater, ένα colorblock rugby polo shirt, ένα logo tape fanny pack και ένα flag sweatshirt από την ανδρική συλλογή TOMMY HILFIGER.