Κατάφερε να γίνει «viral» για όλους τους λάθος λόγους. Ο Πιότρ Στσέρεκ, CEO της πολωνικής εταιρείας Drogbruk, προκάλεσε σάλο όταν πιάστηκε στην κάμερα να αρπάζει το καπέλο που ο τενίστας Καμίλ Μάιρζακ είχε μόλις χαρίσει σε ένα παιδί στο US Open. Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και η αντίδραση του κοινού ήταν άμεση: χαρακτηρίστηκε «ο πιο μισητός άνθρωπος στην Αμερική». Αρχικά αμετανόητος, ο Στσέρεκ αναγκάστηκε τελικά να παραδεχτεί το λάθος του και μέσω ανάρτησης στο Instagram της εταιρείας του έγραψε ότι έκανε «ένα τεράστιο λάθος». Μάλιστα αποκάλυψε ότι το καπέλο έχει ήδη επιστραφεί στον μικρό Μπροκ.

Η συγγνώμη του CEO

Ο Στσέρεκ, που απενεργοποίησε τα σχόλια «από ανησυχία για την οικογένειά μου», σημείωσε:

«Λόγω του περιστατικού στη διάρκεια του αγώνα του Kamil Majchrzak στο US Open, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από το παιδί που πληγώθηκε, την οικογένειά του, όλους τους θαυμαστές και τον ίδιο τον παίκτη. Έκανα σοβαρό λάθος. Εν μέσω της συγκίνησης και των πανηγυρισμών, ήμουν πεπεισμένος ότι ο τενίστας μου έδινε το καπέλο – για τους γιους μου, που είχαν ζητήσει προηγουμένως αυτόγραφα. Αυτή η λανθασμένη πεποίθηση με οδήγησε να απλώσω το χέρι μου. Σήμερα γνωρίζω ότι έκανα κάτι που φαινόταν σαν να πήρα σκόπιμα ένα αναμνηστικό από ένα παιδί. Δεν ήταν η πρόθεσή μου, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι πλήγωσα το παιδί και απογοήτευσα τους θαυμαστές. Το καπέλο δόθηκε τελικά στο παιδί, και μια συγγνώμη οφείλεται στην οικογένεια. Ελπίζω ότι έχω τουλάχιστον εν μέρει διορθώσει τη ζημιά».

Διευκρινίσεις και «μάθημα»

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης: «Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω: ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου, ούτε οι γιοι μου σχολιάσαμε αυτή την κατάσταση στα social media ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο. Δεν χρησιμοποιήσαμε τις υπηρεσίες κάποιας δικηγορικής εταιρείας γι’ αυτό. Όλες οι φερόμενες δηλώσεις που εμφανίζονται διαδικτυακά δεν είναι δικές μας».

Και συμπλήρωσε: «Εδώ και χρόνια, η σύζυγός μου κι εγώ συμμετέχουμε σε δράσεις που βοηθούν παιδιά και νεαρούς αθλητές, αλλά αυτή η κατάσταση μου έδειξε ότι μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να ακυρώσει χρόνια δουλειάς και στήριξης. Είναι ένα επώδυνο αλλά απαραίτητο μάθημα ταπεινότητας για μένα».

Κλείνοντας, ο Στσέρεκ δεσμεύτηκε: «Για τον λόγο αυτό, θα συμμετέχω ακόμα πιο ενεργά σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν παιδιά και νέους και σε δράσεις κατά της βίας και του μίσους. Πιστεύω ότι μόνο μέσα από πράξεις μπορώ να ξαναχτίσω την εμπιστοσύνη που χάθηκε».

Το βίντεο που εξόργισε

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά την εντυπωσιακή νίκη του Μάιρζακ, όταν εκείνος πλησίασε στο κοινό για να χαρίσει το καπέλο του σε ένα μικρό αγόρι. Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα ο Στσέρεκ να απλώνει το χέρι του, να παίρνει το καπέλο μέσα από τα χέρια του παιδιού και να το βάζει ατάραχος στην τσάντα του. Το αγόρι έμεινε άφωνο, ψιθυρίζοντας «Τι κάνεις;», την ώρα που ο παίκτης απομακρυνόταν ανυποψίαστος. Η σκηνή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με χιλιάδες χρήστες να τον αποκαλούν «εγωιστή» και «ηλίθιο», κατακεραυνώνοντάς τον για την αδιανόητη κίνησή του.