Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο νοσοκομείο! Τι συνέβη και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του

Εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας 10 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, ύστερα από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και υψηλό πυρετό που παρουσίασε στο σπίτι του στα νότια προάστια.

Ο γνωστός τραγουδιστής, αντιλαμβανόμενος ότι η κατάστασή του δεν ήταν απλή αδιαθεσία, επικοινώνησε άμεσα με φιλικά του πρόσωπα και τον προσωπικό του γιατρό. Με τη σύστασή τους μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου από την πρώτη στιγμή υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια των συμπτωμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο καλλιτέχνης παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι εξετάσεις συνεχίστηκαν και την επόμενη ημέρα.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, η διάγνωση κάνει λόγο για ιογενή λοίμωξη. Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και εκτιμούν ότι ο τραγουδιστής αναμένεται να λάβει εξιτήριο την Πέμπτη, εφόσον η κλινική του εικόνα παραμείνει σταθερή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, γεγονός που συμβάλλει θετικά και στην ανάρρωσή του.

Η νοσηλεία του έρχεται σε μια περίοδο όπου το όνομά του έχει απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα. Τους τελευταίους μήνες έχει βρεθεί στο επίκεντρο λόγω δικαστικής διαμάχης με μέλη της οικογένειάς του, που αφορά οικονομικές διαφορές και ζητήματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, το περασμένο καλοκαίρι είχε εισαχθεί σε δημόσια ψυχιατρική κλινική κατόπιν εισαγγελικής εντολής, με τον ίδιο να υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του ότι η εισαγωγή πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Λίγες ημέρες αργότερα είχε λάβει εξιτήριο.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο ύστερα από καταγγελία νεαρού τραγουδιστή για σεξουαλική παρενόχληση σε εργασιακό περιβάλλον, υπόθεση που έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Παρά τις δυσκολίες των τελευταίων μηνών, ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, εμφανιζόμενος κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην Ακτή Πειραιώς, όπου παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με παλιές και νέες επιτυχίες.