Είναι το άρωμα που αψηφά τους κανόνες. Που τολμά να είναι διαφορετικό. Όπου πηγαίνει, κάνει παρέα με τα υπόλοιπα ελεύθερα πνεύματα. Σήμερα, το Black Opium αποκτά μια νέα παγκόσμια εκπρόσωπο. Μια γυναίκα που λέει την άποψή της. Έχει έναν έμφυτο μαγνητισμό, ένα μυστήριο και μια χαρισματικότητα. Και έχει δεσμευτεί να εμπλουτίσει τον κόσμο του YSL με το αβίαστο στυλ και την ομορφιά της.

Black Opium, να σου συστήσουμε τη Zoë Kravitz. Zoë Kravitz, από εδώ το Black Opium. Διευρύνοντας τον υφιστάμενο ρόλο της ως Παγκόσμια Πρέσβειρα Μακιγιάζ, η YSL Beauté ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι η Zoë Kravitz θα αποτελεί πλέον το νέο παγκόσμιο πρόσωπο και την εκπρόσωπο του εμβληματικού αρώματος Black Opium.



Εθισμένοι στο Black Opium, Εθισμένοι στη Zoë

Προσελκύοντας followers της μέσα από τη βάση των 3,4 εκατομμυρίων fans της, η Zoë Kravitz θα ενσαρκώσει τον εθιστικό, «παράνομο» και τολμηρό χαρακτήρα του Black Opium με έναν πρωτοποριακό, κομψό και αβίαστα cool τρόπο. Η πρώτη φορά που θα δούμε τη Zoë με το άρωμα θα είναι σε μια νέα εντυπωσιακή καμπάνια που υπόσχεται να δελεάσει ένα νέο κοινό και να ενθουσιάσει τις υπάρχουσες λάτρεις του αρώματος.

Δυναμική & Τολμηρή, δημιουργεί μόνη της τη μοίρα της

Η επιτυχημένη πορεία της, που ξεκίνησε όταν η ηθοποιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις οθόνες μας και χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Variety μία από τις «ηθοποιούς που αξίζει να παρακολουθήσεις», φαίνεται ότι θα συνεχιστεί με την καινούργια της ταινία που θα κυκλοφορήσει στις 16 Νοεμβρίου, το «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald». Διάσημη για την ακαταμάχητη ερμηνεία της στην επιτυχημένη μίνι σειρά της HBO «Big Little Lies», καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό σε όλο τον κόσμο, ενώ την επευφημούν το διασημότερα περιοδικά παγκοσμίως για την έμφυτη αίσθηση του στυλ και την ικανότητά της να επιλέγει look που αντικατοπτρίζουν τη δυναμική της προσωπικότητα.

Είναι τολμηρή στις καλλιτεχνικές της επιλογές. Κεντρίζει το βλέμμα τη στιγμή που εμφανίζεται στην οθόνη και στη σκηνή και αποτελεί την ιδανική επιλογή για αυτό το εθιστικό, αισθησιακό άρωμα που συνεχίζει να προκαλεί και να σαγηνεύει σε όλες τις εκδόσεις του. Ίνδαλμα της μόδας με πιστούς followers, όπως και το Black Opium, αποπνέει μια ανεξάρτητη και μοντέρνα γοητεία που αντανακλά την αυθεντική, γεμάτη αυτοπεποίθηση και καλλιτεχνική της προσωπικότητα. Είναι μια πραγματική καλλιτέχνης,

μέσα και έξω, και εμπλουτίζει τον κόσμο του τολμηρού, μοντέρνου και αισθησιακού αρώματος με μια νέα ενέργεια.

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα γίνω η πρέσβειρα ενός τόσο απίστευτου, τολμηρού και

εμβληματικού αρώματος. Το Black Opium είναι ένας μοντέρνος θρύλος, και είναι τιμή μου που θα

μοιραστώ τη δύναμή του με ένα παγκόσμιο κοινό. Έχω απολαύσει τη συνεργασία μου με αυτή τη

διαχρονική μάρκα μέχρι σήμερα και ανυπομονώ να εξελιχθεί σε ένα νέο επίπεδο.»

Το νέο κεφάλαιο διαδραματίζεται σε ένα ζεστό, αστικό τοπίο, κάπου στην Ασία, το οποίο ταυτίζεται με τον περιπετειώδη και εθιστικό κόσμο του Black Opium. Σε αυτή τη νέα καμπάνια που γυρίστηκε από τον διεθνή φωτογράφο και σκηνοθέτη Jonas Lindstroem, το ξεχωριστό τολμηρό στυλ, το αγορίστικο κούρεμα και το εκφραστικό βλέμμα της Zoë αποπνέουν μια ενέργεια και ένα μυστήριο που συναρπάζουν από την πρώτη ματιά, από τη στιγμή που η παρουσία της φωτίζει την οθόνη. Καθώς περνά από στέγη σε στέγη μέσα στη νύχτα, η ομορφιά της ξεχωρίζει. Μαζί της έχει την παρέα της – νεαρούς, μοντέρνους, όμορφους ανθρώπους που εκπροσωπούν τη νέα γενιά των πιστών φίλων του Black Opium, η οποία θα διαδώσει το κάλεσμα. Τολμά να παίζει με την ακαταμάχητη εθιστική της δύναμη. Η συμπεριφορά της είναι εξίσου μαγευτική με το Black Opium Click & Go. Συνοδευόμενη από μια εντυπωσιακή έντυπη και ψηφιακή καμπάνια που φέρει την υπογραφή του Λονδρέζου φωτογράφου Tyrone LeBon, η νέα ιστορία είναι μια δόση εθισμού, μια δόση ζωής και, με την λαμπερή ομορφιά και την ανέμελη συμπεριφορά της Zoë, αποτελεί την ιδανική συνέχεια της

ιστορίας του Black Opium.

Η νέα καμπάνια του Black Opium με πρωταγωνίστρια τη Zoë Kravitz θα αποκαλυφθεί

παγκοσμίως στις 18 Αυγούστου.