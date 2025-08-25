Χθες, το Island μετατράπηκε σε σκηνικό παραμυθιού για τον γάμο του FY και της αγαπημένης του, Αλεξίας Κεφαλά. Έπειτα από έξι χρόνια σχέσης, το ζευγάρι αποφάσισε να σφραγίσει τον έρωτά του με μια λαμπερή τελετή, η οποία δεν θύμιζε σε τίποτα τα κλασικά – είχε τον αέρα και την ενέργεια που τους χαρακτηρίζει.

Μετά το μυστήριο, οι καλεσμένοι απόλαυσαν τη στιγμή που οι δυο τους έκαναν τον πρώτο τους χορό ως παντρεμένοι, έκοψαν τη γαμήλια τούρτα και φυσικά δεν έλειψε το παραδοσιακό πέταγμα της ανθοδέσμης, που πάντα δημιουργεί μικρές… αγωνίες και μεγάλες χαρές.

Κουμπάροι ήταν ο Χάρης Βαφειάς με τη σύζυγό του, Έμιλυ, ενώ στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν περίπου 120 καλεσμένοι, ανάμεσά τους συνεργάτες και καλοί φίλοι. Ο Γιώργος Αρσενάκος, CEO της Panik, αλλά και στελέχη της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται επαγγελματικά η Αλεξία μέσω του Panik Agency, έδωσαν το «παρών». Ο FY, ως καλλιτέχνης της Panik Records, είχε φυσικά δίπλα του ανθρώπους που έχουν στηρίξει την πορεία του.

Από τους φίλους τους, ξεχώρισαν παρουσίες όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella, που μοιράστηκαν στα social media εικόνες από τη μαγική ημέρα – από το μυστήριο στην εκκλησία έως τη βραδιά της δεξίωσης που ακολούθησε, γεμάτη μουσική, χορό και χαμόγελα.