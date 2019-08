Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Έγινες ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ πατέρας («Μάνα, να σου γνωρίσω το εγγονάκι σου, που μου το ζητάς κάθε μέρα από τα 27 μου») και οι προτεραιότητες σου άλλαξαν. Επειδή, λοιπόν, πιθανότατα δουλεύει και η σύντροφός σου, και δεν θες να φορτώνεις το μικρό σου σε κάποια από τις γιαγιάδες του – όσο και αν θέλουν – πρέπει να μάθεις να κάνεις και εσύ μερικά ψώνια για το παιδί. Δεν θέλω όμως να μου πελαγώνεις, γιατί η συντακτική ομάδα του That’s Life είναι εδώ για να σε βοηθήσει με τα ψώνια του μικρού σου. Πάμε.

1. Τα «καθημερινά» του

Έρχεται φθινόπωρο – αντίο αδειούλα, αντίο διακοπούλες – και, επειδή και εσύ είσαι στυλάτος, θες και το μικράκι σου να είναι στυλάτο. Οπότε, μπορείς να του πάρεις πυτζάμες & ρούχα (για το σπίτι, κυρίως, αλλά όχι μόνο) σε φθινοπωρινές αποχρώσεις· τουτέστιν κίτρινο, καφέ, μελί, μουσταρδί, πορτοκαλί, τερακότα, κόκκινο ροζ – με λίγα λόγια, χρώματα που θυμίζουν πεσμένα φύλλα, και γενικά τα χρώματα της φύσης το φθινόπωρο.

Θα βρείς πολλά τέτοια ρούχα – και έπιπλα και σεντόνια και διάφορα άλλα προϊόντα – στην καινούρια φθινοπωρινή συλλογή Autumn tales I των Zara Home.

2. Τα «καλά» του

Γιατί σε αρκετές περιπτώσεις, θα θες να το ντύσεις λίγο πιο επίσημα και σικ – σε βαφτίσια, σχολικές γιορτές και παραστάσεις, σε εκδρομες κλπ – οπότε θες πουκαμισάκια όμορφα, τζινς, πλεκτά και τέτοιου είδους ρούχα. Όταν σκέφτεσαι «επίσημα», μια από τις πρώτες εταιρείες που σου έρχονται στο μυαλό είναι η Tommy Hilfiger. Και η Tommy Hilfiger μόλις κυκλοφόρησε την κολεξιόν TOMMY HILFIGER KIDS 2019.

Τα σχέδια αυτής της κολεξιόν επανεξετάζονται, εκμοντερνίζοντας τα θρυλικά στιλ όπως το «κολλεγιακό» πουλόβερ με το colorblocking, τις παιχνιδιάρικες ρίγες και τα αστέρια. Οι ουδέτεροι τόνοι και η κόκκινη, λευκή και μπλε χρωματική παλέτα της εταιρείας αναβαθμίζονται με ζωηρό κίτρινο. Θα τα βρεις όλα εδώ.

3. Αθλητικά και λοιπά

Επειδή, όμως, θα θέλει να παίζει αρκετά – και εννοώ ΣΥΝΕΧΕΙΑ – χρειάζεται να του πάρεις και αθλητικά, δηλαδή σπορτέξ, φόρμες και διάφορα άλλα. Αυτά, και πολλά άλλα παρεμφερή προϊόντα, θα τα βρεις στο Athens Metro Mall.

Συγκεκριμένα, από τις 30 Αυγούστου έως τις 28 Σεπτεμβρίου, μπορείς να επισκεφθείς το ATHENS METRO MALL και να κάνεις τις πιο cool και έξυπνες επιλογές σε αθλητικά, είδη ένδυσης και υπόδησης, σχολικά, παιχνίδια και πολλά άλλα. Το καλύτερο απ’ όλα ; Δεν θα βαρεθείς στιγμή, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις live αναμεταδόσεις του MundoBasket !

Καλύτερη φάση από αυτή δεν θα βρεις.

Οπότε, φίλε πατέρα, μην απελπίζεσαι. Κάθε φορά που θα χρειάζεσαι βοήθεια, πέρνα μια βόλτα από το That’s Life – ή τα social του εδώ, εδώ και εδώ – και θα βρεις συμβουλές για τα πάντα. We’re here for you.