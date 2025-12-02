Κάθε νέα σεζόν, η Αθήνα μοιάζει να ανάβει ξανά τα φώτα της, όχι αυτά της πόλης, αλλά τα άλλα, τα θεατρικά. Αυτά που σε πιάνουν από το χέρι και σε τραβούν σε ιστορίες, πρόσωπα, φωνές, συγκρούσεις, γέλια και μικρούς κραδασμούς που κουβαλάς μαζί σου μέχρι να φτάσεις σπίτι. Και επειδή ξέρω πόσο θες να διαλέξεις κάτι που να αξίζει τον χρόνο και το εισιτήριό σου, ξεχώρισα 5 παραστάσεις που, κατά τη γνώμη μου, αποτελούν τον πιο ασφαλή και ταυτόχρονα συναρπαστικό χάρτη για το θεατρικό σου φθινόπωρο και χειμώνα.

1. Εχθρός του λαού – Κνωσός

Πατησίων 195 & Κνωσού 11

Το κλασικό έργο του Ίψεν επιστρέφει με μια ματιά που φρεσκάρει το πολιτικό και ηθικό του βάρος. Ο γιατρός που αποκαλύπτει μια δυσάρεστη αλήθεια κι έρχεται αντιμέτωπος με μια ολόκληρη κοινωνία, γίνεται ξανά επίκαιρος, λες κι ο χρόνος δεν πέρασε ποτέ. Η παράσταση υπόσχεται ένταση, δυνατές σκηνές και εκείνο το γνώριμο σφίξιμο που αφήνει πίσω του το αληθινά καλό θέατρο.

Ερμηνεύουν: Κ. Μπιμπής, Μ. Οικονόμου, Λ. Παπαληγούρα, Ι. Καλετσάνος, Στ. Δημόπουλος, Άλκ. Ζιρώ, Ι. Άλυ. Διασκ.: Φλ. Μπορτσμέγερ, Τ. Οστερμάιερ. Μετάφρ.: Αντ. Γαλέος. Σκην.: Jan Pappelbaum, Ν. Τσιντικίδη. Κοστ.: Ν. Παπαστεργίου. Ηχητ. σχεδ.: Ηλ. Φλάμμος. Φωτ.: Σ. Αλεξιάδου

2. Το πάρτι της ζωής μου – Διάνα

Ιπποκράτους 7

Η Ελένη Ράντου μετατρέπει ξανά τη σκηνή σε ένα μικρό σύμπαν αυτοσαρκασμού, συγκίνησης και πικρής αλήθειας. Τέσσερα χρόνια sold-out δεν γίνονται τυχαία.

Ερμηνεύει: Ελ. Ράντου. Μουσικοί επί σκηνής: Μ. Πάχου (τραγούδι, ακορντεόν), Αλ. Ιακώβου (βιολί). Σκην.: Μ. Τρικεριώτη. Κοστ.: Κ. Γραμματικοπούλου. Μουσ.: String Demons. Φωτ.: Χρ. Θανάσουλα.

Για σένα που αγαπάς τα ανορθόδοξα, αυτό το project του Εθνικού Θέατρου ξεφεύγει από τις φόρμες και πατάει σε μια πιο σύγχρονη, performative έκφραση. Είναι το είδος της παράστασης που δε βλέπεις απλώς, το ζεις. Παιχνίδι ταυτότητας, ρόλων, ύλης και σώματος. Κάτι διαφορετικό, αλλά σίγουρα όχι αδιάφορο.

4. Cat A Strophe – Theatre Of The No

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Κέντρο

Στο πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, η αγγλική γλώσσα συναντά μια ιστορία κοινωνικών αντιφάσεων και προσωπικών ορίων. Με ελληνικούς υπότιτλους για όποιον δεν νιώθει άνετα με τα αγγλικά, η παράσταση γίνεται μια ευκαιρία να ανοίξεις λίγο το θεατρικό σου σύμπαν και να δεις κάτι που μοιάζει με εισαγωγή σε μια πιο διεθνή σκηνή.

5. Απόψε κανείς δεν πεθαίνει – Θέατρο «Μπέλλος»

Κέκροπος 1

Ένα έργο που ακουμπά θέματα σχέσεων, φόβων και μικρών καθημερινών αδιεξόδων με τρόπο ουσιαστικό. Είναι από τις παραστάσεις που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με φανφάρες, αλλά με αλήθειες.