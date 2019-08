Κάθε χρόνο εντυπωσιαζόμαστε από τις νέες τάσεις και τους δημιουργούς. Βάζουν τα δυνατά τους ώστε να μας κάνουν να ανοίξουμε τη ντουλάπα μας και να γεμίσουμε απίστευτα ρούχα μετά από ένα ατελείωτο shopping therapy. Τι θα δούμε όμως τη σεζόν που πλησιάζει; Ας μη ξεχνάμε πως καλές οι καλοκαιρινές διακοπές αλλά μάλλον φτάνουν στο τέλος τους.

Zara

Η Zara Woman σε προσκαλεί σε ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης. Ισχυρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση, μια γυναίκα κατοικεί σε ένα άδειο κτίριο, με παριζιάνικο στυλ. Κάθε πόρτα αποκαλύπτει ένα μυστήριο, κάθε δωμάτιο ξεκλειδώνει όνειρα και κρυφές φαντασιώσεις. Μόνη σε έναν κόσμο της δημιουργίας της, ψάχνει για το ένα πραγματικό πράγμα που έχει σημασία: ο εσωτερικός εαυτός της.

Παπούτσια

Η ολοκαίνουρια συλλογή υποδημάτων EXE για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2019 μαγνητίζει τα βλέμματα και εξάπτει το ενδιαφέρον, ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις της μόδας, η οποία φέτος «επιβάλλει» δυναμικά σχέδια με εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Ανάμεσα στα υπέροχα σχέδια της EXE, ξεχωρίζουν must–have θησαυροί όπως εντυπωσιακά ψηλοτάκουνα μποτάκια με μεταλλικές λεπτομέρειες, trendy μποτάκια με chunky σόλες, ικανοποιώντας την punk πλευρά κάθε it girl που φέτος θα κληθεί να ανακαλύψει τις πιο αναπάντεχες πτυχές του εαυτού της, καθώς επίσης και οι άκρως θηλυκές γόβες με τολμηρά block heels. Από τη συλλογή δε λείπουν φυσικά τα άνετα sneakers σε πολλές διαφορετικές εκδοχές, που προσθέτουν μία cool athleisure νότα και μπορούν να ολοκληρώσουν ακόμα και πιο glam looks, καλύπτοντας τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας από το πρωί ως το βράδυ.

Μακιγιάζ

Φέτος το φθινόπωρο, ο οίκος Dior και ο Peter Philips ζωγραφίζει το πορτραίτο μιας φανταστικής γυναίκας με τη νέα συλλογή Power Look. Το όραμα του λαμβάνει χώρα σε ένα αστικό σκηνικό με μια ηλεκτρισμένη παλέτα από τα νέον χρώματα της πόλης. Μια εποχή που τροφοδοτείται από την πολιτισμική φρενίτιδα της σύγχρονης μητρόπολης.