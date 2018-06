Τα χρώματα, η μόδα και η ανέμελη διάθεση του καλοκαιριού κατέκλυσαν τα πολυκαταστήματα notos, που ανανέωσαν τις βιτρίνες τους για να υποδεχθούν την πιο ηλιόλουστη εποχή του χρόνου! Τη δημιουργική ιδέα ανέλαβε για 5η συνεχή χρονιά ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος Τέχνης, Design & Media στην Ελλάδα, AKTO, ενώ την επιμέλεια και τη διακόσμηση των βιτρινών ανέλαβε η εταιρεία Toolbox.

Ταλαντούχοι σπουδαστές προσκλήθηκαν να υποβάλλουν τις καλλιτεχνικές τους προτάσεις για τις καλοκαιρινές βιτρίνες των πολυκαταστημάτων notos και η προσέγγιση που επιλέχθηκε να υλοποιηθεί ήταν αυτή του Αλέξανδρου Λυκούδη, σπουδαστή του προγράμματος Graphic Design στον ΑΚΤΟ Θεσσαλονίκης. Η δημιουργική του πρόταση άντλησε έμπνευση από το βασικό επικοινωνιακό μήνυμα “Θέλεις more; notos for more” και αξιοποιώντας την φράση “more” ανέδειξε όλα όσα θέλουμε ακόμα πιο έντονα το καλοκαίρι: περισσότερο ήλιο, περισσότερα χρώματα, περισσότερη μόδα, περισσότερο στυλ, περισσότερο… καλοκαίρι. Στο πλαίσιο της παραπάνω προσέγγισης, σε κάθε βιτρίνα φιλοξενούνται μηνύματα, τα οποία ταιριάζουν άρτια με το δημιουργικό concept “more”, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, καλλυντικά και αρώματα που διαθέτουν τα πολυκαταστήματα.

Ο Αλέξανδρος Λυκούδης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αποφάσισα να δημιουργήσω μια σειρά συνθέσεων χρησιμοποιώντας καθαρά τυπογραφία σε συνδυασμό με τους έντονα καλοκαιρινούς τόνους οι οποίοι κυριαρχούν σε όλες τις περιπτώσεις. Η κάθε σύνθεση επικεντρώνεται σε διαφορετικά μηνύματα τα οποία φυσικά συνδέονται με το καλοκαίρι. Πηγή έμπνευσης μου για τον τελικό σχεδιασμό αποτέλεσαν patterns, φόρμες και αρκετές εικόνες που στο μυαλό όλων είναι απόλυτα εναρμονισμένες με την πιο λαμπερή και φωτεινή εποχή του χρόνου ».

Οι βιτρίνες αποτελούν το βασικότερο σημείο έλξης των πολυκαταστημάτων για τους καταναλωτές. Για το λόγο αυτό τα notos συνεργάζονται σταθερά τα τελευταία χρόνια με τον όμιλο ΑΚΤΟ και με όχημα την αστείρευτη φαντασία των σπουδαστών δημιουργούν τις πιο ανατρεπτικές και ευφάνταστες βιτρίνες της σεζόν.