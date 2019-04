Επειδή σ αγαπάμε και το ξέρεις καλά καταφέραμε να είμαστε από τις πρώτες που θα σου παρουσιάσουν τις νέες καλοκαιρινές συλλογές από τα αγαπημένα σου brands. Όπως λοιπόν διάβασες και από τον τίτλο φέτος το καλοκαίρι θα είναι γεμάτο χρώμα και φυσικά παγέτες.

H&M

Ανάμεσα στα κομμάτια που θα ξεχωρίσουμε είναι το ανθεκτικό λινό κοστούμι και το δομημένο χρηστικό μπουφάν, για γοητευτικές εμφανίσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για για τη παρουσίαση της νέας συλλογής, τις εντυπώσεις έκλεψαν και τα κομμάτια που υπόσχονται λαμπερή εμφάνιση οποιαδήποτε στιγμή: μια πολυτελής φούστα με παγιέτες, η ντραπέ φούστα σε στυλ sarong με εντυπωσιακό μοτίβο ζέβρας και το φόρεμα στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Όσο για τα αξεσουάρ, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα λιτά, ίσια σανδάλια, οι μπότες σε καφέ-μαύρο animal print και το μαγιό με έναν ώμο. Στην εκδήλωση οι παρευρισκόμενοι ανακάλυψαν και το νέο άρωμα H&M Studio S/S 19, ένα εντυπωσιακό μίγμα περγαμόντου, άμβρας και μόσχου που δημιούργησε η αρωματοποιός του oίκου Givaudan, Nisrine Grillé, καθώς και key H&M Beauty προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τη διάσημη make-up artist Isamaya Ffrench για τη δημιουργία των Studio beauty looks.

Tommy Hilfiger

Η γυναικεία και ανδρική συλλογή TOMMY SPORT για την Άνοιξη 2019 ενεργοποιεί τα κλασικά activewear στιλ, με ένα πολύπλευρο twist ώστε να μπορούν να φορεθούν από την προπόνηση μέχρι την βόλτα στην πόλη. Η συλλογή εκμοντερνίζει τα βασικά αθλητικά κομμάτια, όπως τα αθλητικά σουτιέν, τα κολάν, τα σορτς, τα tank tops με έντονο color-blocking, με oversized γραφικά με αστέρια, striped tape σχέδια και απρόσμενες λεπτομέρειες. Τα υφάσματα είναι ανακυκλώσιμα και ανάλαφρα με λειτουργικές λεπτομέρειες, όπως stretch, wicking, συμπίεση, ανακλαστικές και υδατοαπωθητικές ιδιότητες. Τα στιλ χαρακτηρίζονται από το νέο TOMMY SPORT λογότυπο, εμπνευσμένο από το iconic TOMMY HILFIGER flag και γιορτάζει το DNA του brand με μία έντονη κόκκινη, μπλε και λευκή χρωματική παλέτα. Είναι μία συλλογή που συνδυάζει τη μόδα και την αθλητική τεχνολογία στα ρούχα σε μία πρωτοπόρα μίξη.

Marks & Spencer

Η πλούσια παλέτα χρωμάτων, ο μοντέρνος σχεδιασμός και οι προσεγμένες γραμμές της νέας συλλογής των Marks & Spencer αναδείχθηκαν με παιχνιδιάρικο τρόπο, μέσα από τα είκοσι μοναδικά outfits που επιμελήθηκε η fashion stylist Ιωάννα Σαλαμούρα για το event που παρουσιάστηκε η συλλογή, έχοντας ως έμπνευση τα κορίτσια της πόλης και την αισιοδοξία που αποπνέει ο ερχομός της άνοιξης. Λινά κοστούμια σε θηλυκές γραμμές, αέρινα φορέματα σε γήινες και denim αποχρώσεις, αλλά και μαγιό με έντονα μοτίβα συνδυασμένα με statement αξεσουάρ, είναι μόνο μερικά από τα κομμάτια που παρουσιάστηκαν, αποτυπώνοντας μια χαλαρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση προσέγγιση του στυλ.

Bershka

Οι τελευταίες αφίξεις σε μαγιό ανεβάζουν τη θερμοκρασία, είτε κατευθύνεσαι προς τη θάλασσα είτε προς την πισίνα, με νέα στιλ που αξίζει να είναι η βάση για όλα σου τα look σε αυτές τις διακοπές. Ένα φλούο ολόσωμο μαγιό μετατρέπεται στο body που θα φορέσεις μέσα από ένα denim τζάκετ με acid-wash. Τα μπικίνι μεταφέρονται από τα παιχνίδια στην άμμο στο street style και συνδυάζονται με φούστες cool-girl σε λιλά ή φυσικές αποχρώσεις, ή με παστέλ παντελόνια cargo. Από πάνω, φόρα ένα oversized ή acid-washed τζάκετ για αίσθηση Λος Άντζελες. Τα αξεσουάρ προσδίδουν χαλαρή και fashion διάθεση. Τα κολιέ γεμίζουν χρώμα, τα σκουλαρίκια υιοθετούν τη so-now τάση με κοχύλια και τα γυαλιά-καθρέπτες μας πηγαίνουν πίσω στα 80s.

Tezenis

Τα τρίγωνα σουτιέν αποτελούν βασικό κομμάτι της ανοιξιάτικης γκαρνταρόμπας αφού συνδυάζονται με πολλούς τρόπους και fashion details. Aνακαλύψτε το στιλ και τις ανοιξιάτικες αποχρώσεις των triangle bra Lisbon, London και London Special. London: πρακτικό και άνετο με ελαφριά ενίσχυση ώστε να εξασφαλίζει ένα φυσικό αποτέλεσμα. London Special: 2 σε 1 triangle bra, ιδανικό για όλες τις περιστάσεις χάρη στην αποσπώμενη ενίσχυσή του. Lisbon: βαμβακερό, χωρίς ενίσχυση για 100% φυσικό αποτέλεσμα ή με δαντέλα για να χαρίσετε μία ιδιαίτερη νότα στα εσώρουχά σας.

Και κάτι για τον άντρα

Πιστό στο DNA του, το brand παρουσιάζει έναν πλούτο επιλογών από βασικά κομμάτια γκαρνταρόμπας σε πουκάμισα, μπλούζες, παντελόνια, μπλουζάκια, τζιν, βερμούδες, σακάκια, μαγιό και αξεσουάρ, τα οποία παντρεύονται ιδανικά με πιο εξεζητημένες προσμείξεις που λειτουργούν ως αντίδοτο στην μονότονη ρουτίνα της καθημερινότητας.Οι θησαυροί του καλοκαιριού δεν βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας, βρίσκονται στην SS19 συλλογή της NZA New Zealand Auckland! Floral μοτίβα σε κάθε εκδοχή και χρωματική παλέτα ανθίζουν γενναιόδωρα σε ανδρικά πουκάμισα, βερμούδες και εντυπωσιακά φουλάρια. Neon λεπτομέρειες αλλά και total looks προκαλούν τον Άνδρα NZA New Zealand Auckland που λατρεύει την περιπέτεια ακόμη και στο καθημερινό του ντύσιμο. Polo μπλουζάκια, T-Shirts και παντελόνια που εφαρμόζουν άψογα, συναντούν την Άνοιξη και το Καλοκαίρι για εμφανίσεις που θα κάνουν τα κεφάλια να «γυρνούν».