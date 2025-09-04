Αν ψάχνεις για ένα γρήγορο, ελαφρύ και υγιεινό πιάτο, αυτή η συνταγή με ζυμαρικά ολικής, λαχανικά και σπανάκι είναι η τέλεια επιλογή. Ιδανική για μεσημεριανό ή βραδινό, συνδυάζει γεύση, θρεπτικά συστατικά και απλότητα.

Υλικά

150 γρ. μακαρόνια ολικής άλεσης (π.χ. σπαγγέτι)

2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 κίτρινη πιπεριά, καθαρισμένη και κομμένη σε κομμάτια 2 εκ.

1 κολοκυθάκι, κομμένο σε κομμάτια 2 εκ.

200 γρ. ντοματίνια

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

¼ κ.γ. αποξηραμένες νιφάδες τσίλι

Ξύσμα και χυμός από ½ λεμόνι

2 μεγάλες χούφτες φρέσκο σπανάκι (περίπου 75 γρ.)

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Τριμμένη παρμεζάνα ή άλλο σκληρό τυρί (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Βάζεις σε μεγάλη κατσαρόλα νερό να βράσει, ρίχνεις τα μακαρόνια και τα αφήνεις για 12 λεπτά ή μέχρι να γίνουν al dente. Στο μεταξύ, σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνεις 1 κ.σ. ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρεις την πιπεριά, το κολοκυθάκι και τα ντοματίνια για 5 λεπτά. Προσθέτεις την υπόλοιπη κουταλιά ελαιόλαδο και τα φρέσκα κρεμμυδάκια, συνεχίζοντας το σοτάρισμα για 4–5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και να βγάλουν τα υγρά τους. Ρίχνεις το τσίλι, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού και αφήνεις να πάρουν γεύση για λίγα δευτερόλεπτα. Προσθέτεις μια κουτάλα από το νερό των ζυμαρικών και αλατοπιπερώνεις. Σουρώνεις τα μακαρόνια, τα επιστρέφεις στην κατσαρόλα και ρίχνεις μέσα τα λαχανικά με το σπανάκι. Ανακατεύεις σε χαμηλή φωτιά για 1–2 λεπτά, μέχρι να μαραθεί το σπανάκι. Σερβίρεις σε δύο βαθιά πιάτα και, αν θέλεις, προσθέτεις λίγη παρμεζάνα από πάνω.

Ένα πιάτο γεμάτο χρώμα, νοστιμιά και μεσογειακό άρωμα που θα σε κάνει να το φτιάχνεις ξανά και ξανά.

Καλή απόλαυση!