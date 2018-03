Από διάσημες δίαιτες, ειδικά στην Αμερική “να φαν και οι κότες”! Τα βιβλία διατροφής στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού κυκλοφορούν με ρυθμούς αστραπής. Την προσοχή μας τράβηξε η Omni Diet, η οποία και έγινε best seller στη λίστα των New York Times τον περασμένο χρόνο και αποτέλεσε το talk of the diet για πολύ καιρό.

Η δίαιτα υπόσχεται να σε απαλλάξει από 6 ολόκληρα κιλά σε μόλις 2 εβδομάδες, αλλά και όπως υποστηρίζει η συγγραφέας του βιβλίου Tana Amen, να σε κάνει να βρεις τη χαμένη σου ενέργεια, να αισθάνεσαι και να νιώθεις καλύτερα.

Το στοιχείο κλειδί

Με πολύ απλά λόγια και σε μια φράση το μυστικό της δίαιτας αυτής είναι ένα ποσοστό. Ποιο είναι αυτό; 70% λαχανικά -και κυρίως πράσινα λαχανικά- , 30% πρωτεΐνες. Η Amen θεωρεί πως αυτή η αναλογία στη διατροφή -με κάποιες ακόμη παραμέτρους βέβαια- είναι το μαγικό μυστικό για να χάσει κάποιος κιλά. Γιατί; Όπως εξηγεί με τον τρόπο αυτό δεν θα πεινάς, θα έχεις ενέργεια και η γλυκόζη στο αίμα θα παραμένει σταθερή, με αποτέλεσμα να μην θέλεις να τσιμπολογήσεις.

Επιπλέον, η Tana Amen υποστηρίζει πως αυτός ο τρόπος διατροφής, αποτέλεσμα χρόνων έρευνας και παρατήρησης, είναι το κλειδί για να έχεις υγεία, ενέργεια και φυσικά τέλειο σώμα.

Πώς μπορεί κανείς να ακολουθήσει τη δίαιτα

Η δίαιτα χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Εκείνο που προτείνει η ειδικός είναι να ακολουθήσεις αυστηρά το πρόγραμμα τις δύο πρώτες εβδομάδας, χαλαρώνοντας τους περιορισμούς στη συνέχεια περνώντας στη δεύτερη φάση. Τέλος, στην τρίτη φάση καλό είναι να μένεις πιστή στους βασικούς κανόνες χωρίς όμως να είσαι τόσο αυστηρή στις επιλογές σου.

Δες ένα μενού της πρώτης εβδομάδας. Κάνε κλικ στην κάρτα για να τη δεις αναλυτικά:



Το βιβλίο έχει μια τεράστια λίστα με τρόφιμα που πρέπει και άλλα που δεν πρέπει να ακολουθείς. Για να μην χαθείς στη μετάφραση ακολούθησε απλά τους παρακάτω κανόνες:

– Επιλέγεις όσο πιο φυσικά προϊόντα γίνεται, λιγότερο επεξεργασμένα και βιολογικά

– Περιορίζεις τα φρούτα και αν τα επιλέξεις προτιμάς μούρα (blueberries, φράουλες, μύρτιλα κτλ)

– Αν και πρωτεΐνες, μειώνεις τις ποσότητες από όσπρια όπως κάθε είδους φασόλια, ρεβίθια, φακές κτλ.

– Περιορίζεις τα δημητριακά – ρύζι, αλεύρι, καλαμπόκι, καλαμπόκι, δημητριακά πρωινού – και προτιμάς σκέτη βρώμη, μαύρο ρύζι και αλεύρι χωρίς γλουτένη

– Βγάζεις τα γαλακτοκομικά από τη διατροφή σου. Χρησιμοποίησε γάλα καρύδας ή αμυγδάλου όπου χρειάζεται.

– Αποφεύγεις το χοιρινό και προτιμάς πουλερικά, μοσχαρίσιο και κρέας βίσονα ελευθέρας βοσκής

– Αποφεύγεις τη ζάχαρη, χυμούς και ποτά που περιέχουν ζάχαρη, ακόμη και αναψυκτικά με γλυκαντικές ύλες.

– Η Amen συνιστά να προσθέσεις στη διατροφή σου συμπληρώματα πολυβιταμινών, βιταμίνης D, μαγνήσιου και προβιοτικών.

Πάρε μια ιδέα για τα τρόφιμα που μπορείς να έχεις άφθονα στη δίαιτά σου στον πίνακα που ακολουθεί:



ΠΗΓΗ: Περιοδικό Like