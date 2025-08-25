Αν αγαπάς το τιραμισού αλλά ψάχνεις μια πιο δροσερή και εντυπωσιακή εκδοχή του για το καλοκαίρι, τότε αυτό το παγωμένο γλυκό είναι για σένα. Φτιάχνεται σε φόρμα του κέικ, συνδυάζει παγωτά με γεύση καραμέλα και καφέ, και απογειώνεται με μια δόση μαρσάλα ή λικέρ καφέ. Ιδανικό για καλοκαιρινές συγκεντρώσεις, με γεύση που θα σε ξετρελάνει.
Υλικά:
- 150ml εσπρέσο
- 2 κ.σ. μαρσάλα ή λικέρ καφέ
- 500ml παγωτό με γεύση αλατισμένη καραμέλα
- 200g σαβαγιάρ (μπισκότα για τιραμισού)
- 3 κ.σ. σοκολάτα, χοντροτριμμένη
- 750ml παγωτό με γεύση καφέ
- 4 κ.σ. καραμέλα (όπως Carnation)
- 1 κ.σ. κακάο σε σκόνη
- Σοκολατένια σάλτσα, για το σερβίρισμα
Εκτέλεση:
- Στρώσε με μεμβράνη μια φόρμα για κέικ (900g).
- Ανακάτεψε τον εσπρέσο με το λικέρ καφέ σε βαθύ πιάτο.
- Άφησε το παγωτό καραμέλα εκτός κατάψυξης για 10-15 λεπτά να μαλακώσει.
- Βούτηξε τα μισά σαβαγιάρ στο μείγμα του καφέ και στρώσε τα στη βάση της φόρμας (αν χρειαστεί, κόψ’ τα ώστε να εφαρμόσουν).
- Άπλωσε από πάνω το παγωτό καραμέλα και ίσιωσέ το με μια σπάτουλα.
- Πασπάλισε με την τριμμένη σοκολάτα και βάλε στη κατάψυξη για 20 λεπτά.
- Στο μεταξύ, βγάλε το παγωτό καφέ από την κατάψυξη να μαλακώσει.
- Βούτηξε τα υπόλοιπα σαβαγιάρ στο μείγμα του καφέ και στρώσε τα πάνω από τη σοκολάτα.
- Άπλωσε την καραμέλα πάνω από τα μπισκότα και στη συνέχεια το παγωτό καφέ. Ίσιωσε την επιφάνεια, σκέπασε και βάλε στην κατάψυξη για 2-3 ώρες μέχρι να σταθεροποιηθεί.
- Για το σερβίρισμα, αναποδογύρισε τη φόρμα σε πιατέλα και αφαίρεσε τη μεμβράνη. Πασπάλισε με κακάο και κόψε σε φέτες. Σέρβιρε με σάλτσα σοκολάτας.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply