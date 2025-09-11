Αν θες να φτιάξεις ένα γλυκό που θα σε απογειώσει, αυτά τα αφράτα pancakes με κομματάκια σοκολάτας είναι η τέλεια επιλογή. Συνδυάζονται υπέροχα με παγωτό butterscotch και σιρόπι σφενδάμου ή μέλι – ιδανικές για ένα λαχταριστό πρωινό ή για επιδόρπιο που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους.
Υλικά
- 2 αυγά
- 5 κ.σ. γάλα
- 150 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
- 2 κ.σ. ζάχαρη
- 1 πρέζα αλάτι
- 85 γρ. κουβερτούρα σε κομματάκια (chocolate chips)
- Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα
- Παγωτό butterscotch, για το σερβίρισμα
- Σιρόπι σφενδάμου ή μέλι, για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Σε ένα μπολ χτύπησε τα αυγά με το γάλα.
- Σε ένα άλλο μπολ βάλε το αλεύρι, τη ζάχαρη και το αλάτι. Κάνε μια λακκούβα στο κέντρο και ρίξε μέσα το μείγμα αυγών-γάλακτος. Ανακάτεψε με το σύρμα μέχρι να έχεις έναν λείο χυλό.
- Πρόσθεσε τα κομματάκια σοκολάτας και ανακάτεψε απαλά.
- Ζέστανε λίγο λάδι σε αντικολλητικό τηγάνι και ρίξε κουταλιές από το μείγμα. Ψήσε κάθε τηγανίτα 1–2 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να φουσκώσει και να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.
- Σέρβιρε σε στοίβα, με μια μπάλα παγωτό butterscotch και μπόλικο σιρόπι σφενδάμου ή μέλι.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
