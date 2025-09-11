Αν θες να φτιάξεις ένα γλυκό που θα σε απογειώσει, αυτά τα αφράτα pancakes με κομματάκια σοκολάτας είναι η τέλεια επιλογή. Συνδυάζονται υπέροχα με παγωτό butterscotch και σιρόπι σφενδάμου ή μέλι – ιδανικές για ένα λαχταριστό πρωινό ή για επιδόρπιο που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους.

Υλικά

  • 2 αυγά
  • 5 κ.σ. γάλα
  • 150 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
  • 2 κ.σ. ζάχαρη
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 85 γρ. κουβερτούρα σε κομματάκια (chocolate chips)
  • Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα
  • Παγωτό butterscotch, για το σερβίρισμα
  • Σιρόπι σφενδάμου ή μέλι, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

  1. Σε ένα μπολ χτύπησε τα αυγά με το γάλα.
  2. Σε ένα άλλο μπολ βάλε το αλεύρι, τη ζάχαρη και το αλάτι. Κάνε μια λακκούβα στο κέντρο και ρίξε μέσα το μείγμα αυγών-γάλακτος. Ανακάτεψε με το σύρμα μέχρι να έχεις έναν λείο χυλό.
  3. Πρόσθεσε τα κομματάκια σοκολάτας και ανακάτεψε απαλά.
  4. Ζέστανε λίγο λάδι σε αντικολλητικό τηγάνι και ρίξε κουταλιές από το μείγμα. Ψήσε κάθε τηγανίτα 1–2 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να φουσκώσει και να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.
  5. Σέρβιρε σε στοίβα, με μια μπάλα παγωτό butterscotch και μπόλικο σιρόπι σφενδάμου ή μέλι.

Καλή απόλαυση!

