Αν θες να φέρεις λίγη Ινδία στο τραπέζι σου, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει! Μαλακή ζύμη, πικάντικη πατάτα στο εσωτερικό και χρυσόψωμο αποτέλεσμα στο τηγάνι. Ιδανικό για μεσημεριανό, βραδινό ή ακόμα και για brunch.
Υλικά
Για τη ζύμη
- 300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, συν λίγο επιπλέον για άνοιγμα
- ¼ κ.γ. αλάτι
- 1 κ.σ. φυτικό λάδι, συν λίγο ακόμα για το ψήσιμο
- 160–180 ml νερό (περίπου 5½–6¼ φλ. oz)
Για τη γέμιση
- 3 μέτριες πατάτες (περίπου 525 γρ.), καθαρισμένες και κομμένες σε τέταρτα
- 1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 1–2 πράσινες καυτερές πιπερίτσες, ψιλοκομμένες
- ½ κ.γ. αλάτι
- ½ κ.γ. νιφάδες τσίλι
- ½ κ.γ. γκαράμ μασάλα
Για το σερβίρισμα (προαιρετικά)
- Βούτυρο
- Γιαούρτι στραγγιστό
Εκτέλεση
- Βράσιμο πατάτας: Βράσε τις πατάτες για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να διαλυθούν. Στράγγισέ τες και άφησέ τες να στεγνώσουν για λίγα λεπτά. Λιώσ’ τες με πιρούνι, αφήνοντας λίγη υφή.
- Ετοιμασία ζύμης: Σε ένα μπολ βάλε το αλεύρι, το αλάτι και το λάδι. Πρόσθεσε σιγά-σιγά το νερό και φτιάξε ζύμη. Ζύμωσε σε αλευρωμένη επιφάνεια για 2 λεπτά και άφησέ τη να ξεκουραστεί σκεπασμένη για 15 λεπτά.
- Γέμιση: Ανακάτεψε τις πατάτες με το κρεμμύδι, τις πιπερίτσες, το αλάτι, τις νιφάδες τσίλι και το γκαράμ μασάλα. Χώρισε σε 8 μέρη.
- Πλάσιμο: Χώρισε τη ζύμη σε 8 μπαλάκια. Άνοιξε κάθε κομμάτι σε μικρό δίσκο (7,5 εκ.). Βάλε μέσα μια μερίδα γέμισης, κλείσε και ξανα-άνοιξε προσεκτικά σε δίσκο περίπου 15 εκ.
Ψήσιμο: Ζέστανε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Ψήσε κάθε ψωμάκι 2 λεπτά από κάθε πλευρά. Ράντισε με λίγο λάδι και συνέχισε το ψήσιμο 1–2 λεπτά ακόμα μέχρι να χρυσαφίσει. Φύλαξέ τα ζεστά σε στοίβα καθώς ψήνεις τα υπόλοιπα.
- Σερβίρισμα: Σέρβιρε ζεστά με μια κουταλιά βούτυρο από πάνω και δροσερό γιαούρτι στο πλάι.
Αυτή η ινδική λιχουδιά είναι τέλεια για να τη μοιραστείς με φίλους ή να την απολαύσεις μόνος σου, βουτώντας κομματάκια στο γιαούρτι.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply