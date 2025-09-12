: Βράσε τις πατάτες για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να διαλυθούν. Στράγγισέ τες και άφησέ τες να στεγνώσουν για λίγα λεπτά. Λιώσ’ τες με πιρούνι, αφήνοντας λίγη υφή.

: Σε ένα μπολ βάλε το αλεύρι, το αλάτι και το λάδι. Πρόσθεσε σιγά-σιγά το νερό και φτιάξε ζύμη. Ζύμωσε σε αλευρωμένη επιφάνεια για 2 λεπτά και άφησέ τη να ξεκουραστεί σκεπασμένη για 15 λεπτά.

: Ανακάτεψε τις πατάτες με το κρεμμύδι, τις πιπερίτσες, το αλάτι, τις νιφάδες τσίλι και το γκαράμ μασάλα. Χώρισε σε 8 μέρη.

: Χώρισε τη ζύμη σε 8 μπαλάκια. Άνοιξε κάθε κομμάτι σε μικρό δίσκο (7,5 εκ.). Βάλε μέσα μια μερίδα γέμισης, κλείσε και ξανα-άνοιξε προσεκτικά σε δίσκο περίπου 15 εκ.





: Ζέστανε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Ψήσε κάθε ψωμάκι 2 λεπτά από κάθε πλευρά. Ράντισε με λίγο λάδι και συνέχισε το ψήσιμο 1–2 λεπτά ακόμα μέχρι να χρυσαφίσει. Φύλαξέ τα ζεστά σε στοίβα καθώς ψήνεις τα υπόλοιπα.