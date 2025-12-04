Αν νομίζεις ότι έχεις δοκιμάσει όλους τους πατατοκεφτέδες του κόσμου, περίμενε να δεις αυτούς. Γιατί εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το μήλο, και όχι, δεν είναι περίεργο, είναι απλώς υπέροχο. Η γλύκα του μήλου και η τραγανή υφή της πατάτας κάνουν ένα μικρό θαύμα στο τηγάνι. Και φυσικά, για να απογειωθεί η κατάσταση, έρχεται δίπλα και μια πικάντικη κομπόστα μήλου με μέλι και τσίλι, που πάει τον συνδυασμό ένα βήμα παραπέρα.

Υλικά:

Για τους πατατοκεφτέδες:

500γρ. πατάτες, ξεφλουδισμένες και τριμμένες

1 γλυκό μήλο (τύπου Pink Lady), τριμμένο με τη φλούδα

2 σάλτσες, κομμένες σε λεπτές φέτες

1 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. κόλιανδρο σε σπόρους

3 γεμάτες κ.σ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

2 μεγάλα αυγά

μια μικρή χούφτα μαϊντανό

μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι

φυτικό λάδι για τηγάνισμα

Για την πικάντικη κομπόστα μήλου:

2–3 μήλα (περίπου 300γρ.), καθαρισμένα και κομμένα σε κύβους

3 κ.σ. ελαιόλαδο

¼ κ.γ. νιφάδες τσίλι (ή ½ κ.γ. αν θες να… ανάψει η κατάσταση)

1 κ.σ. μέλι

μια πρέζα αλάτι

Πώς θα τα Φτιάξεις

Ξεκινάς βάζοντας την τριμμένη πατάτα, το μήλο και τις σάλτσες σε ένα σουρωτό. Ρίξε από πάνω το αλάτι, ανακάτεψε τα ελαφρά και άφησέ τα για περίπου 20 λεπτά να βγάλουν τα υγρά τους. Μετά, πιέζεις το μείγμα καλά-καλά με τα χέρια σου, σαν να θέλεις να ξεζουμίσεις κάθε σταγόνα.

Μεταφέρεις το μείγμα σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτεις το αλεύρι, τα αυγά, τον μαϊντανό, το πιπέρι και τον κόλιανδρο. Ανακάτεψε απαλά – δεν θέλει υπερβολές, απλώς να ενωθούν.

Ζέστανε αρκετό λάδι σε τηγάνι, περίπου 1 εκ. ύψος. Μόλις ζεσταθεί καλά, βάλε 5 κουταλιές από το μείγμα (περίπου τη μισή δόση) και άφησέ τα να ροδίσουν όμορφα. Γύρνα τα από την άλλη πλευρά και μόλις αποκτήσουν αυτό το χρυσαφένιο, τραγανό look που ζηλεύουν όλα τα υπόλοιπα τηγανητά, άφησέ τα σε χαρτί κουζίνας. Συνεχίζεις με τα υπόλοιπα.

Για την Πικάντικη Κομπόστα Μήλου

Σε μικρό τηγάνι ζέστανε το ελαιόλαδο και ρίξε μέσα τα κομμένα μήλα. Άφησέ τα να μαλακώσουν για 6–8 λεπτά μέχρι να χάσουν λίγο την υφή τους. Μετά ρίξε το τσίλι, το μέλι και το αλάτι. Μαγικό. Απλώς μαγικό.

Σέρβιρε τους πατατοκεφτέδες ζεστούς με την κομπόστα δίπλα και άφησε τον συνδυασμό να μιλήσει μόνος του. Είναι από αυτά τα πιάτα που δεν τα περιμένεις… κι όμως σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.

Καλή απόλαυση!