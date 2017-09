Τελικά οι άντρες δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τα νύχια των γυναικών;

Φυσικά για πολλούς άντρες μετράει πολύ το μανικιούρ (και το πεντικιούρ) και είναι κάτι που γενικά τους ανάβει πολύ…

Φυσικά οι άντρες ενδιαφέρονται από το μανό και μόνο αλλά και τα περιποιημένα άκρα σε μια γυναίκα για να είναι “ολοκληρωμένη” η εμφάνισή της. Σε ένα πράγμα όμως συμφωνούν όλοι και αυτό ήταν ότι τα πολύ μακριά νύχια είναι αντιαισθητικά.

Τα δυο χρώματα, ωστόσο, που λατρεύουν οι άντρες σε μια γυναίκα είναι το κλασικό κόκκινο αλλά και το… nude! Kαι εμείς σου προτείνουμε αυτά τα δυο super της Essie!

Essie Nail Polish in Jump In My Jumpsuit

Essie Nail Polish in Back InThe Limo