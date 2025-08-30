Αν λατρεύεις τις ανατολίτικες γεύσεις και τις σούπες που “ξυπνούν” τις αισθήσεις, αυτή η συνταγή είναι για σένα. Με αρωματικό ζωμό, λεμονόχορτο και φρέσκο κόλιανδρο, αυτή η ταϊλανδέζικη σούπα με κοτόπουλο είναι απλή στην παρασκευή αλλά γεμάτη γεύση.
Υλικά
- 2 λίτρα φρέσκος ζωμός κοτόπουλου
- 2 κλωνάρια λεμονόχορτου (σπασμένα) + 1 κ.σ. ψιλοκομμένο
- 4 φέτες γκαλάνγκαλ (ή πιπερόριζα, σε πάχος νομίσματος)
- 9 ταϊλανδέζικα κρεμμυδάκια (3 ολόκληρα, 6 σε λεπτές φέτες)
- 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο
- 6 κ.σ. χυμός λάιμ
- 3–4 κ.σ. σάλτσα ψαριού (fish sauce)
- Μια πρέζα ψιλοκομμένες καυτερές πιπερίτσες (bird’s-eye)
- 1 κ.σ. ψιλοκομμένο λεμονόχορτο
- 1 χούφτα φρέσκος κόλιανδρος, χοντροκομμένος (για το σερβίρισμα)
Εκτέλεση
- Μείωση ζωμού:
Βάλε τον ζωμό σε μια μεγάλη κατσαρόλα με καπάκι και βράσε μέχρι να μειωθεί στο μισό.
- Αρωματικά:
Μείωσε τη φωτιά και πρόσθεσε τα σπασμένα κλωνάρια λεμονόχορτου, τις φέτες γκαλάνγκαλ και τα ολόκληρα κρεμμυδάκια. Άφησέ τα να σιγοβράσουν για 10 λεπτά.
- Μαγείρεμα κοτόπουλου:
Πρόσθεσε τα φιλέτα κοτόπουλου, σκέπασε την κατσαρόλα και σιγόβρασέ τα για 10–12 λεπτά μέχρι να μαγειρευτούν πλήρως. Βγάλε τα από την κατσαρόλα, άφησέ τα λίγο να κρυώσουν και έπειτα κόψ’ τα σε λεπτές λωρίδες.
- Σούρωμα ζωμού:
Σούρωσε τον ζωμό και πέταξε τα αρωματικά.
- Σύνθεση μπολ:
Μοίρασε το κοτόπουλο σε 2 μπολ. Πρόσθεσε από 3 κ.σ. χυμό λάιμ και 1–2 κ.σ. fish sauce σε κάθε μπολ. Ρίξε μέσα τα φετάκια από τα κρεμμυδάκια, τις πιπερίτσες και το ψιλοκομμένο λεμονόχορτο. Άφησέ τα να σταθούν για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.
- Τελικό σερβίρισμα:
Ζέστανε ξανά τον ζωμό μέχρι να βράσει και μοίρασέ τον στα μπολ. Πασπάλισε με φρέσκο κόλιανδρο και σέρβιρε αμέσως.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
