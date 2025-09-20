Αν ψάχνεις για μια συνταγή που να συνδυάζει γρήγορη προετοιμασία με πλούσια γεύση, αυτό το κάρι με κοτόπουλο και λαχανικά είναι ό,τι πρέπει. Με μια βάση από έτοιμη κρεμώδη σούπα ντομάτας και αρωματικά μπαχαρικά, το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό και χορταστικό.

Υλικά

Λάδι για τηγάνισμα

3 αποξηραμένα κόκκινα τσίλι

4 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες

1 κονσέρβα (400g) κρεμώδη σούπα ντομάτας

1½ κ.γ. αλάτι

4 κ.σ. καφέ σάλτσα (τύπου HP)

4 κ.σ. μείγμα μπαχαρικών art masala (ή άλλο μείγμα για κάρι)

2 κόκκινα κρεμμύδια, κομμένα σε τέταρτα

2 κόκκινες πιπεριές, σε μεγάλα κομμάτια

1 κονσέρβα (560g) πατάτες, στραγγισμένες και κομμένες στη μέση

200g μαγειρεμένο κοτόπουλο

80g φρέσκο baby σπανάκι

Για το σερβίρισμα

Μια χούφτα φρέσκο κόλιανδρο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

Εκτέλεση

Ζέστανε σε δυνατή φωτιά ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ή γουόκ και ρίξε λίγο λάδι. Πρόσθεσε τα αποξηραμένα τσίλι και άφησέ τα να φουσκώσουν. Χαμήλωσε τη φωτιά και ρίξε το σκόρδο μέχρι να πάρει χρυσαφί χρώμα. Ρίξε μέσα τη σούπα ντομάτας, το αλάτι, την καφέ σάλτσα και το μείγμα μπαχαρικών. Σιγόβρασε μέχρι να μειωθεί το υγρό στο μισό και να δέσει η σάλτσα. Πρόσθεσε το κρεμμύδι, την πιπεριά, τις πατάτες και το κοτόπουλο. Μαγείρεψε σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσουν τα κρεμμύδια. Δυνάμωσε ξανά τη φωτιά και ανακάτεψε ώστε να καλυφθούν όλα καλά και να αρχίσει να «πιάνει» η σάλτσα στον πάτο του τηγανιού. Βγάλε το τηγάνι από τη φωτιά και πρόσθεσε το σπανάκι, ανακατεύοντας μέχρι να μαραθεί ελαφρά. Σέρβιρε αμέσως, πασπαλίζοντας με κόλιανδρο και φρέσκο κρεμμυδάκι.

Ένα πιάτο γεμάτο ένταση και άρωμα, που συνδυάζει την απλότητα με το εξωτικό στοιχείο της ινδικής κουζίνας.

Καλή απόλαυση!