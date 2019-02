Τώρα που θα μιλήσουμε για το άρωμα σου να ξέρεις ότι είναι μια καλή ιδέα να σκεφτείς και το δώρο που θα του κάνεις. Τα 2 νέα αρώματα της Emporio Armani θυμίζουν ανδρικούς ώμους και τους γυναικείους γοφούς, αποκτώντας όλη την υπόσταση ενός εξαίσιου έργου τέχνης.Συμβολίζοντας την ένωση ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό, το στρογγυλό, μεταλλικό καπάκι εντείνει ακόμα περισσότεροτην ανεπιτήδευτη κομψότητα των μπουκαλιών. Από κάτω, δυο δαχτυλίδια σμίγουν και αλληλοϋφαίνονται, σαν δυο μπλεγμένα μεταξύ τους σώματα. Σύμβολο της ένωσης και της ανιδιοτελούς αγάπης. Και μολονότι τα μπουκάλια παραμένουν ίδια, τα νέα αρώματα αποκαλύπτουν χρώματα πιο πλούσια από ποτέ. Το ρόδινο σαμπανιζέ εκφράζει διακριτικά τη μοντέρνα προσωπικότητα τουIN LOVE WITH YOU, ενώ το βάθος του χαρακτήρα του STRONGER WITH YOU INTENSELY ενσαρκώνεται τέλεια μέσα από το χρώμα ενός πεπαλαιωμένου κονιάκ.